Meclis toplantısı tamamlandı

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili araştırma komitesi kurulması kararını oy birliğiyle alan ve güncel konuşmalar yapılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı. Meclis bir sonraki birleşimini 31 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapacak.

MANAVOĞLU: “HÜKÜMET İCRAATLARIYLA CANSIZ MANKENE DÖNÜŞTÜ”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı “KKTC’nin başına gelen en kötü hükümet” konulu konuşmasında, “toplama” hükümetin ilk başta tökezlediğini ancak daha sonradan düzeleceğini düşündüklerini fakat zaman geçtikçe icraatlarıyla “cansız mankene” döndüğünü kaydetti.

Manavoğlu, ülkede vatandaşların, esnafın çok zor günlerden geçtiğini, ekonominin kötü olduğunu, belediyelerin çıkmaza girdiğini ifade ederek, hükümete ve özellikle Çalışma Bakanlığı’na eleştirilerde bulundu.

Yüz yüze eğitimin bekletilemeyecek bir konu olduğunu ve açılımın gerekli olduğunu ifade eden Manavoğlu, bu konuda başarısızlığın kabul edilemez olduğunu kaydetti. Hükümeti bakanlık bakanlık eleştiren Manavoğlu, turizm sezonunun kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Sınır kapılarının açılması için de zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Manavoğlu, kapıların açılmamasının “siyasi mi, beceriksizlik mi, isteksizlik mi” diye sordu.

AKANSOY: YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR VATANDAŞLIK SİSTEMİ GEREKLİ”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, son siyasi gelişmelerle ilgili konuşmasında, ülkede vatandaşlık konusunda yeni ve çağdaş bir sistemin gerekliliğine işaret ederek, bu konuda çalışmaya hazır olduklarını, ancak hükümette bu isteği göremediklerini, fakat Meclis’te bu kapasitenin olduğunu vurguladı.

Akansoy, bugün bir yerel gazetede vatandaşlıklarla ilgili çıkan haberi Meclis gündemine getirerek, bu konuda açıklama yapılmasını, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kutlu Adalı’nın öldürülmesi ile ilgili oluşturulan araştırma komitenin önemli olduğunu, ülkede siyasi cinayetlerin 1950’li yıllardan beridir yaşandığını ifade eden Akansoy, geriye dönülemeyeceğini ancak en azından Adalı cinayetinin, “bu kara lekenin” aydınlatılabileceğini kaydetti.

Akansoy, ülkedeki ekonomik sıkıntılara ve esnafın yaşadığı zor günlere de işaret ederek, sınır kapılarının açılmasının ülke ve ekonomi için önemine işaret etti.

HAMZAOĞULLARI: “HER KONUDA DİBE VURULDU”

CTP Milletvekili Biraz Hamzaoğulları da, “Tamamen unutulan orta Karpaz” konulu konuşmasında, Adalı cinayeti konusunda Türkiye’nin KKTC’ye bir “özür borcu” olduğunu ifade ederek, cinayetin aydınlatılması için herkesi göreve çağırdı.

Hamzaoğulları, yüz yüze eğitimin, tüm dünyada yapılırken neden ülkede yapılamadığını sordu. Ülkede her konuda eğitim gibi dibe vurulduğunu ifade eden Hamzaoğulları, Güneyde yüz yüze eğitim yapıldığını ancak yüksek eğitimin ülkeye getirdiği gelire rağmen KKTC’de bunun başarılamadığını söyledi, eleştirilerde bulundu, bu konuyla ilgili birşeyler yapılması gerektiğine değindi.

Karpaz bölgesinde seçim veya kurultay değil eğitim derdi çektiklerini ifade eden Hamzaoğulları, sağlık alanında da gerekli önemin verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi isteğini de ifade etti.

ULUÇAY: “ADALI CİNAYETİNİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI İKİ ÜLKENİN BOYNUNUN BORCU”

Son güncel konuşmayı yapan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, pandemi ve ekonomi konulu konuşmasında, ülkenin geleceği açısından sorumlulukla çözüm bekleyen konular olduğuna işaret ederek, Adalı cinayeti ile ilgili araştırma komitesi kurulduğunu, bu konuda Türkiye ile birlikte çalışılması ve dosyanın yeniden açılıp araştırılması gerekliliğine değindi.

Uluçay, hükümetin bu konuda gerekli girişimleri yapmasının gerektiğini ifade ederek, soruşturmanın derinleştirilerek, hukuk devletlerine yakışır bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasının önemine dikkat çekti. Teberrüken Uluçay, bu konunun aydınlığa kavuşturulmasının bu saatten sonra iki ülkenin de boynunun borcu olduğunu söyledi.

Ekonominin kısa sürede toparlayabilmesi için sınır kapılarının açılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Uluçay, turizm sezonunun en hızlı şekilde ancak böyle kurtarılabileceğini kaydetti.