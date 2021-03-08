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Meclis toplantısı tamamlandı

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARININ DÜZENLENMESİ (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

08 Mart 2021 Pazartesi 17:15
Meclis toplantısı tamamlandı
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KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARININ DÜZENLENMESİ (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kurallarının Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’na oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarının oylanmasıyla Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Tasarı üzerine konuşma yapan CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner, Vakıflar İdaresi’ne ödenecek kira borçlarına değinerek, borçların ödenebilmesi için de yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydetti.

Büyük işletmelerin Vakıflar İdaresi’ne borçlarını ödemediğini söyleyen Şahiner, bu yasa tasarısı ile Vakıflara ödenecek borçlarda genel indirim olduğunu belirtti.

Ülkede ekonomik olarak belirsizlik yaşandığını dile getiren Şahiner, belirsizlikten piyasanın yorulduğunu ve günü kurtarıcı adımlar atıldığını kaydetti.

Şahiner, sivil itaatsizlik tehdidi ile yapılan açılımların sonunda tekrar kapanmanın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Vakıflar İdaresi Yasası’nın çok emek verilerek yapıldığını ifade etti.

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Borçların ödemesi ile yapılan yeni yapılanmalar hakkında bilgiler veren Gündüz, kira bedellerini rutin ödeyenlere de indirim yapılacağı gibi maddelerin de olduğu bu yasa tasarısı ile ilgili çok titiz çalışıldığını söyledi.

ATUN

UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun da konuşmasında, tasarıyı öneriler üzerine tekrardan görüşmeyi uygun bulduklarını kaydetti.

Vakıflar’ın son dönemde kendi kiracılarından 80-90 bin TL alacağı olduğunu ve borcun pandemi döneminde kiraların ödenememesinden kaynaklandığını dile getiren Atun, kiralarını gününde ödeyen kişilerin hakkının yenmemesi gerektiğini söyledi.

Vakıflara ait bir kısım arazi türü kiraların yıllık yapılıp TL üzerinden ücretlendirildiğini, geri kalanların ise döviz cinsi olduğunu dile getiren Atun, bu dönemde borcunu ödeyemeyenlerin sayısında ciddi artış olduğunu, bunun sebebinin de pandemi sürecinde yaşanan zorluklar olduğunu kaydetti. Sunat Atun, bu nedenden dolayı da yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Geçmişten gelen borçları olan ve 2015-2018 yıllarında indirimden faydalanmış olanların bu yasadan faydalanamayacağını söyleyen Atun, bu yasanın pandemi döneminde zorluk çekip ödeyemeyenler için yapıldığını ve ağırlıklı olarak da yasanın bu kiracılara yönelik hazırlandığını kaydetti.

Komite olarak yasanın oy birliğiyle devredildiğini dile getiren Atun, yasayı milletvekilleri olarak hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti. Borçların ödenmesini de teşvik etmek amacıyla kademeli indirimler yaparak bir an önce ödeme sürecine geçilmesini sağladıklarını dile getiren Atun, küçük esnafı zanaatkârı mahkemelere düşürmek yerine onlara bir fırsat yaratmak istediklerini söyledi ve bunu yaparken de Vakıfların da gelirlerini toplamasının sağlanacağını belirtti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Atun, iş kadını olan rahmetli annesini andı ve eşinin de Kadınlar Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile ilgili Kurallarının Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Meclis bugünkü gündemini tamamlayarak toplantısını kapattı.Bir sonraki birleşim 11 Mart Perşembe saat 10.00’da başlayacak.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 18:35
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