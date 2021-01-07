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Meclis toplantısı tamamlandı

07 Ocak 2021 Perşembe 18:15
Meclis toplantısı tamamlandı
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MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

ÖZERSAY HAZİNE MALLARININ KİRALANMASI, ŞAHİNER LEFKE BÖLGESİNİN SORUNLARI, ÇAĞATAY İTFAİYENİN YÜKSEK BİNALARA MÜDAHALESİNDE YETERSİZ KALAN DONANIMI KONULARINDA KONUŞTU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 11 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen genel kurulda söz alan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, hazine mallarının kiralanması ile ilgili yaptığı konuşmada, bu konuda hükümetleri döneminde alınan kararlar ile uygulamaları anlatarak, kendi dönemlerinde yeni kiralama yapmadıklarını kaydetti.

Tarımsal faaliyetlerin engellenmemesi ve ihaleye çıkılmadan devlet mallarının kiralanmaması amacıyla bunu yaptıklarını ifade eden Özersay, yeni hükümete de bu yönde önerilerde bulunduğunu, yasa önerisi sunarken de devlet mallarına ülke yararına yatırımlar yapılması ve keyfi kiralamalara gitmemeye önem verdiklerini anlattı.

Özersay, ancak geçen Ağustos ayında Girne’de 10 yıllık yeni kiralama yapıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki bu uygulamayı eleştirdi. Özersay, Maliye Bakanlığı’na, yeni kiralama yapılıp yapılmadığını, bu kiralamanın araştırılıp araştırılmayacağını sordu, bu kiralamanın hukuka aykırı yapıldığını söyledi ve bilgi istedi.   

Bu kiralamanın iptal edilmesi ve İhale Yasası’nın yenilenmesi çağrısında bulunan Kudret Özersay, devlet mallarının hazine arazilerinin gerçekten devlete, halka, ülkeye katkı sağlayacak şekilde kiralanması gerektiğini vurguladı.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, İhale Yasası’nın Meclis’te olduğunu, elzem bir yasa olduğunu ifade ederek, tüm siyasi partilerin de bu yönde görüş taşıdığını kaydetti.

Oğuz, kiralamalarda belli şartlar, öncelik hakkı gibi şartların getirilebileceğini, bu konularda koalisyonlarda da bazı anlaşmaların olabileceğini, kiralarla ilgili yasalar olduğunu ifade ederek, söz konusu kiralamanın şekline bakacağını, bu konuda hukuksal bir sıkıntı varsa araştıracağını ve bilgiye getireceğini söyledi. Oğuz, bu konularda karşılıklı suçlamalara girmeyeceğini, çünkü bir koalisyonda her işlemin her kiralamanın diğer ortağın bilgisinde olamayabileceğini kaydetti.   

Bakan Oğuz, istihdamlar ile ilgili bir soruya da, istediğinin, mevcut kadroların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulması olduğunu, çünkü geçici bile alımlar yapılsa insanların bir beklenti içine girdiğini, bunun da doğru olmadığını ifade etti.

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ŞAHİNER

Daha sonra kürsüye gelen CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke bölgesinin sorunları konusunda konuştu. Şahiner, Lefke bölgesinden güzel haberler getirmek istediğini ancak selam bile getiremediğini ifade ederek, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini, ekonominin kötü durumda olduğunu, bunun Lefke bölgesini daha çok olumsuz etkilediğini anlattı.

Nüfus azlığı ve LAÜ’nün öğrenci akışının durmasının Lefke bölgesi yanında yatırımcıları da zor durumda bıraktığını ifade eden Şahiner, bu bölge ve üniversiteye özel ilgi gösterilmesi ve öğrenci alımı için ayrı tutulması, teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Üreticilerin durumunun da kötü olduğunu ve dış pazar konusunda gerekli adımların atılamadığını ifade eden Şahiner, üretici yanında üretimin de sekteye uğradığını kaydetti ve üreticinin üretimden kopma noktasına geldiğini işaret etti.

Narenciye sektörünün içerisinde bulunduğu durumu da anlatan Şahiner, gerekli planlamaların yapılmaması halinde narenciye konusunda da tünelin ucunun görünmediğini, bu yılın pandemiden dolayı fiyatların ve satışların yükselmesinden ötürü altın bir yıl olabileceğini, ancak gerekli tedbirler alınmazsa hüsran yaşanabileceğini kaydetti. Şahiner, Lefke yolunun tamamlanması gerektiği de belirtti.

ÇAĞATAY

HP Girne Milletvekili Erek Çağatay da, yüksek binalarda yangın çıkması durumunda itfaiyenin 15 kata kadar etkili şekilde müdahale edebileceğini, daha yüksek binalara hazırlıklı olmadığını, alet ve gereçlerin yeterli olmadığını anlattı.

Çağatay, itfaiyenin araç gereç yanında itfaiyecilerin malzemelerinde de eksiklik bulunduğunu, ayrıca personel eksikliği de yaşandığını söyledi. Çağatay, yüksek binalar yapılırken itfaiyenin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti, ayrıca yüksek binalarda uzmanların uyarılarına önem verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

OĞUZ

Çağatay’a yanıt veren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugüne kadar altyapı konusunda itfaiyeye tam anlamıyla gerekli yatırım ve desteğin verilemediğini belirtti ve “keşke” dememek için gerekli yatırımların yapılmasının önemine işaret etti.

Oğuz, bütçe içinde bir iyileştirme ve yıllara göre planlama yapılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda duyarlı olacaklarını ve gerekli düzenlemeyi yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Meclis’te güncel konuşmaların ardından yazılı sorular ve cevaplar bölümüne geçildi ve ardından toplantı tamamlandı.

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