Meclis Toplantısı tamamlandı

TATAR: “KENDİ ZİHNİYETLERİNİ BİZE EMPOZE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR. BUNU DÜNYA DA GÖRÜYOR. RUMLARIN ZİHNİYET BU… BİZE ZARAR VERME”

AMCAOĞLU: “DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NİN YARALARININ SARILMASI VE GİRNE’DEKİ HASTANENİN BİTİRİLMESİ İLE İLGİLİ MALİ SIKINTI YOK”

KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARI OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ

GENEL KURUL’DA GÖÇ YASASI OLARAK DA BİLİNEN 472010 SAYILI YASAYI HANGİ PARTİ HAZIRLADI TARTIŞMASI ÇIKTI

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarı Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edildi. Tasarı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavdaki geçme notunu ve terfiye müracaatla ilgili çalışma yılını aşağıya çekmeyi öngörüyor.

779 sayılı yasa ile 472010 sayılı yasası arasında denge sağlamak üzere hazırlanan tasarının görüşmeleri sırasında “Göç Yasası” olarak da anılan 472010 sayılı yasayı “hangi parti hazırladı” tartışmaları yaşandı.

TATAR

Tasarı ile ilgili görüşmeye geçilmeden önce Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşma yaptı.

Cuma gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangına değinen Tatar, “O gün hastanede bulunanlara ve tahliyeleri gerçekleştirilenlere teşekkür ediyorum. Süratli ve soğukkanlı şekilde hareket edildi. Daha fazla kayıplar olabilirdi” dedi.

Özel ve devlet hastanelerinin iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Tatar, sabah hastaneyi ziyaret ettiğini söyledi.

Hastanenin Map Free şirketi tarafından sigortalı olduğunu söyleyen Tatar, firma yetkilisiyle de görüştüğünü, kendisine sigorta işlemlerinde sıkıntı olmadığını, hasarların tespitinden sonra gereğinin yapılacağını söylediğini belirtti.

Tatar, sınır kapıları ile ilgili de konuştu, Rum yönetiminin tek taraflı kararını eleştirdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de Cumhurbaşkanı’nın bundan haberi olmadığını belirten Tatar, “Kendi zihniyetlerini bize empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu dünya da görüyor. Karşı taraftaki zihniyet bu… Bize zarar verme” dedi.

“KORONAVİRÜS ABARTILIYOR”

KKTC’de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan iki hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Tatar, “Bu konu o kadar abartılıyor ki dünya ekonomisi de etkileniyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Yaptıkları yanlış. Buna tepki göstermek en doğal hakkımızdır. Anastasiadis, Akıncı’ya da hakaret etti, onu adam yerine koymadı. ‘Ben böyle bir karar alıyorum sen ne diyorsun’ demedi. Sayın Akıncı da bizim gibi bu konuyu radyodan duydu” ifadelerini kullandı.

Rumların bu girişimin Yeşil Hat Tüzüğü’ne de aykırı olduğunu kaydeden Başbakan, “Hükümet olarak bunu AB’ye de diğer yetkililere de duyurmak zorundayız. Bu karar, hem Türk tarafını rahatsız etmek, hem ‘kuzeyde virüs olabilir’ diyerek turizme darbe vurmak hem de ekonomiyi etkilemek için alındı…” dedi.

Tatar, Cumartesi gün Lokmacı sınır kapısında yapılan eyleme işaret ederek, Rum polisinin aralarında Kıbrıslı bir Türkün de olduğu Rum eylemcileri tartakladığını söyledi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı. Amcaoğlu, hastanenin yaralarının sarılmaya başlandığını söyledi.

Amcaoğlu, devletin her yıl binalarını, makinelerini, demirbaşlarını ve araçlarını sigortaladığını, Aralık ayında ihalelerin tamamlandığını ve bir sonraki yıl için harekete geçildiğini söyledi. Amcaoğlu, bu yıl da ihaleyi Map Free şirketinin 2 milyon 71 TL’lik bedelle aldığını söyledi.

Amcaoğlu, “Henüz bize ulaşan rapor yok. Çalışmaların sürdüğü söyleniyor” dedi.

Amcaoğlu, yangının etkili olmadığı yerlerde de tadilatlar yapıldığı bilgisini verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin de Cuma günü imzalanan protokolle devralındığını anımsatan Maliye Bakanı, 120 yataklı 3. basamak bir hastanenin Girne’de hayata geçirilmesinin en büyük dileği olduğunu söyledi.

“HASTANELER İÇİN MALİ SIKINTI YOK”

Amcaoğlu, hem Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yaralarının sarılması hem de Girne’deki hastanenin bitirilmesi konusunda mali bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yaralarının sarılması ve Girne’deki hastanenin bitirilmesi ile ilgili mali sıkıntı yok” dedi.

KAMU ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ TASARI

Genel Kurul’da daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarıyla ilgili raporu okudu.

Kamudaki dengeleri yerinden oynatan yasalar olduğunu kaydeden Rogers, “Bu yasa ile bazı eşitsizliklerin önüne geçeceğiz.” dedi.

Tasarının terfiye başvuru süresi ile sınav puanları konusunda düzenleme içerdiğini belirten Rogers, 70 olan sınav puanın 50 olarak düzenlendiğini kaydetti.

Rogers, komitenin ortak görüşünün sınav puanının 60 olması gerektiği yönünde olduğunu, ileride bu yönde de düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Kamu reformuna da işaret eden Rogers, “Savunduğumuz, bu kapsamlı yasanın yürürlüğe girmesidir” dedi.

Rogers’den sonra parti başkanları da söz aldı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kamu çalışanları ile ilgili reformun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi, “Bu yasa geçmedikçe kamudaki sorunları gidermek mümkün değil” dedi.

Kamuda işe girenlerin koşulları bildiğini de belirten Arıklı, bu yönde baskı oluşturulmasının doğru olmadığını kaydetti.

Erhan Arıklı, ekonomik krizle ilgili de konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ekonomiyi etkileyeceğini kaydeden Arıklı, “Hükümet bununla ilgili tedbir aldı mı?” diye sordu.

Dövizdeki yükselişe işaret eden Arıklı, “Fiyatlar yükseliyor. Denetleme mekanizması yok. İnsanlar kan ağlıyor. Kapıların açılma süresi uzarsa ekonomi daha da zarar görecek. Seçime endekslenen hükümet konuya el atmalı” dedi.

Arıklı, turizmin de ciddi sıkıntı içinde olduğunu, teşviklerin ödenmediğini, tur operatörlerinin otellere turist getirmediğini söyledi, “Bu yıl öğrenci sayısı da azabilir. Hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Arıklı, tasarıya oylarının olumlu olacağını söyledi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yasa tasarısı konusunda konuşarak, bu çalışmaya oylarının olumlu olacağını söyledi.

Ataoğlu, kamu reformunun bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Kamu reformunun bir an önce Meclis’e gelmesi ve yürürlüğe girmesi gerek” dedi.

Müşavir yaratılmaması için dörtlü koalisyon döneminde atılan adımlara değinen Özyiğit, bu düzenlemenin bir bacağının eksik kaldığını, eksik kalan bacağın tamamlanması gerektiğini söyledi.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali de tasarı üzerine söz aldı. Şahali, “Bir ayıp ağır ağır temizleniyor” dedi.

Şahali, “Madem 472010’u yaratan eller, bunu tuğla tuğla eksiltiyor, gelin bu garabeti tümden düzeltelim. Kamu düzenini tek yasa altında tesis edelim. Biz bu konuda 472010’u yaratanlara yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Bugün yapılan önemli bir değişiklik olduğunu kaydeden Şahali, yasaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

BEROVA

UBP milletvekili Özdemir Berova söz alarak Şahali’ye yanıt verdi.

Berova, “Evet, 472010 UBP döneminde geçti ama yasasının taslağını CTP hazırladı. Sayın Şahali bunu unutturmaya çalışıyor” dedi.

Özdemir Berova, “2013’te CTP’nin Başbakanlığı döneminde değişikliği yapın getirin, UBP olarak desteklemeye hazırız’ demiştik. Üzerinden 7 yıl geçti” şeklinde konuştu.

Yeniden söz alan Erkut Şahali, “Bu konuyu mertçe sahiplenmek yerine CTP’nin üzerine yıkmak hangi aklın ürünü?” dedi.

Bugünkü hükümetin her şeyin yolunda olduğunu söylediği, ama bu yasa hazırlandığı dönemde ülkedeki konjonktürün farklı olduğunu belirten Şahali, “Sizde bu isteklilik, bizde bu gönüllülük varsa gelin açtığınız bu yarayı birlikte kapayalım” dedi.

Şahali ve Berova’nın açıklamaları üzerine Genel Kurul’da, Göç Yasası olarak bilinen 472010 sayılı yasayı “hangi parti hazırladı” tartışması da çıktı

UBP milletvekili Ersan Saner de söz aldı. Saner, 2009’da hükümeti 650 milyon cari açıkla devraldıklarımı belirterek, “Buralara çıkıp sebep sonuç ilişkilerini söylemeden konuşmayın” dedi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını yarın yapacak.