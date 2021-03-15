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Meclis toplanıyor

Toplantı saat 10:00'da..

15 Mart 2021 Pazartesi 08:45
Meclis toplanıyor
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Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alacak.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği adaylarının değerlendirilmesine ilişkin raporu da genel kurulun gündeminde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc MeclisMeclis Genel Kurulu
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