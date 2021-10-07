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Meclis toplanıyor

Bugünkü toplantıda milletvekillerinin güncel konuşmalarına ve sorularına yer verilecek

07 Ekim 2021 Perşembe 08:30
Meclis toplanıyor

1 Ekim’de törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle pazartesi günü yapması gereken ilk toplantıyı yapamamıştı.

Geçtiğimiz pazartesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekâlet ettiğinden, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Cumhurbaşkanı dönünceye kadar Meclis Başkan Vekili görevini yürütüyordu. Bu nedenle Genel Kurul toplantısına başkanlık etme yetkisi de Candan’da bulunuyordu.

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Meclis Başkan Vekili Armağan Candan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclis Grubu’nda alınan karar doğrultusunda CTP milletvekilleriyle birlikte Meclis’e girmemiş, en yaşlı üyeye toplantıyı açma talimatı vermiş, ancak bu da gerçekleşmemişti. Böylece Meclis Genel Kurulu toplanma denemesi yapamamıştı.

’de törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını yapan Meclis Genel Kurulu, nisap sorunu nedeniyle pazartesi günü yapması gereken ilk toplantıyı yapamamıştı.

Geçtiğimiz pazartesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekâlet ettiğinden, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Cumhurbaşkanı dönünceye kadar Meclis Başkan Vekili görevini yürütüyordu. Bu nedenle Genel Kurul toplantısına başkanlık etme yetkisi de Candan’da bulunuyordu.

Meclis Başkan Vekili Armağan Candan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclis Grubu’nda alınan karar doğrultusunda CTP milletvekilleriyle birlikte Meclis’e girmemiş, en yaşlı üyeye toplantıyı açma talimatı vermiş, ancak bu da gerçekleşmemişti. Böylece Meclis Genel Kurulu toplanma denemesi yapamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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