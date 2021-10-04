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Meclis toplanıyor

Yeni yasama yılının ilk toplantısı bugün gerçekleşecek.

04 Ekim 2021 Pazartesi 08:40
Meclis toplanıyor

Genel Kurul, bugün itibarıyla Pazartesi günleri yasama, Perşembe günleri ise denetim gündemiyle toplanacak.

Yarınki Meclis gündemine Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nın da taşınması bekleniyor.

Tasarı, Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinin kurallarına bakılmaksızın, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçimlerin 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılmasını öngörüyor.

BEKLEYEN 5 YASA TASARISI, 4 DE YASA ÖNERİSİ VAR

Meclis Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Genel Kurul’un gündeminde önceki yasama yılından kalma 5 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.

Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul’dan 16 yasa geçmişti.

SON BİRLEŞİM 30 HAZİRAN’DA YAPILMIŞTI

Cumhuriyet Meclisi son olağan birleşimini 30 Haziran’da gerçekleştirmiş ve 3 aylık tatile girmişti. Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul 4 kez olağanüstü toplantı yapmıştı. 19 Temmuz’da gerçekleşen 4’üncü olağanüstü birleşime TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak Genel Kurul’a hitap etmişti.

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