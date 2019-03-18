Meclis toplandı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

GÜNDEMDE İKİ BÜTÇE YASA TASARISI VE BİR YASA GÜCÜNDE KARARNAME VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.30’da toplandı.

Toplantıda iki bütçe yasa tasarısı ile bir yasa gücünde kararname görüşülecek.

Genel Kurulda, “Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ele alınacak.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarıları da Genel Kurul’un gündemine gelecek.