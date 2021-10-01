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Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet ve siyasi parti başkanları konuşma yaptı.

01 Ekim 2021 Cuma 12:00
Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun ardından Başbakan Ersan Saner konuştu.

SANER

Başbakan Ersan Saner, “Tüm dünya farklı bir dönemden geçiyor, diğer ülkeler gibi biz de etkilenerek bu süreci yaşıyoruz” dedi.

Kararların gün içinde dahi yeniden revize edilebildiği bir dönem yaşandığına işaret eden Saner, Meclis’teki çalışmaların da bundan etkilendiğini söyleyerek, bütçe çalışmaları örneğini verdi.

Saner, maske ve mesafe önlemleri alınarak Meclis’in açıldığını söyleyerek, salgının boyutuna değinerek, KKTC’yi arzu ettikleri şekilde yönetmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni projeler ortaya çıkarma yönünde ciddi gayret gösterdiklerini, bazılarının hayata geçtiğini söyleyen Saner, Pazartesi günü erken seçim tarihinin belirlenmesinin görüşüleceğini kaydetti.

Saner, erken seçim dönemi için şans ve yasama yılı için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Hükümet ve muhalefet olarak eleştirilere de maruz kalındığını dile getiren Saner, herkesin KKTC’yi ileri taşıma amacıyla bu eleştirileri yaptığını belirtti.

ÖZERSAY

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Saner’den sonra kürsüye gelen Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, bugün tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Başbakan Saner ve hükümete seslenen Özersay, “Kapatamadığınız Meclis’i açarak tarihi bir olay yaşattınız” dedi.

Yaz döneminde Meclis komitelerinin, istisnalar hariç çalıştırılmadığını, hükümetin kurultay hazırlığı yaptığını savunan Özersay, bunun Meclis çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Meclis’in 2018-19-20’de ciddi bir nisap sorunu yaşamadığını söyleyen Özersay, “Sorun meclisin kendisinde değil, böyle eğreti bir hükümet kurulmasındadır” dedi.

Hükmet kurulmadan bir yıl önce olağan üstü koşullardan ötürü Meclis’te temsil edilen partilerden oluşacak geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulması önerisinde bulunduklarını söyleyen Özersay, UBP’nin bu öneriyi tartışmadan kapattığını belirtti.

Meclis’in bugün temsil ettiği iradenin 2018 yılında halkın seçtiği irade olmadığını söyleyen Özersay, HP’den ayrılan bağımsız milletvekilleri, YDP’de yaşananları buna örnek gösterdi.

“İRADENİN YENİLENMESİ KAÇINILMAZ”

 “Bu iradenin yenilenmesi kaçınılmazdır” diyen Özersay, hükümetin bu ayın içinde bir seçim yapılmasına yönelik sözü bulunduğunu, bu imzaya da sahip çıkılmadığını savundu.  

Özersay, halkın sesini duyabilecek, Türkiye ile ilişkilerde devleti ezdirmeyen, Anayasa ve yasalara saygı gösterecek, sağlık ve ekonomi yönetimini daha iyi bir noktaya çekecek bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Halkın zor günlerden geçerek bu noktaya geldiğini söyleyen Kudret Özersay, “Bu kötü durum geçicidir. Halkın iradesini yansıtacak hükümet seçimden sonra kurulacaktır. Her şey çok güzel olmasa da bugünkü kadar kötü olmayacaktır.” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 01.10.2021 14:27
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