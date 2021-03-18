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Meclis toplandı

Güncel konular görüşülüyor..

18 Mart 2021 Perşembe 14:10
Meclis toplandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yeniden yüz yüze eğitime başlama sürecini Cumartesi günü değerlendireceklerini belirterek, bazı sınıfların telafisi olmadığını bu nedenle yapılabilecekleri ayrıntılarıyla değerlendireceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.30 sıralarında toplandı. Güncel konuşmalarla başlayan genel kurulda ilk olarak TDP Milletvekili Cemal Özyiğit söz alıp, “pandemide eğitim” başlıklı konuşma yaptı. Özyiğit, pandemi sürecinden çıkış yolunun aşılama olduğunu, pandemiden tüm sektörlerin etkilendiğini ve herkesin mağdur olduğunu söyleyerek, en çok etkilenenlerden birinin de eğitim olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 yıldır yüz yüze eğitim yapılamadığını ifade eden Özyiğit, uzaktan ve online eğitimle ilgili herhangi bir açılım yapılmadığını ve el yordamıyla gidildiğini anımsatarak, hala kaç öğrencinin online eğitime katıldığı ve bundan sonra ne yapılabileceklerin konuşulmadığını söyledi.

Özyiğit, eğitimde özel ve devlet okulları arasındaki uçurumun açıldığını ve eğitimde yapılan denetlemelerin yetersiz olduğunu savunarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanının önce aşılama tamamlanmadan yüz yüze eğitimin başlanmayacağını, ardından da bir Sağlık Bakanlığı müsteşarının aşılama olmadan, okullar açılabilir dediğini hatırlattı.

Cemal Özyiğit, bu konuda artık bir karar verilmesi gerektiğini bu tür çelişkili açıklamaların kafa karışıklığını arttırdığını söyleyerek, sınavlar kaldırılmayacaksa 5 ve 8’inci sınıfların yüz yüze eğitime başlaması gerektiğine işaret etti.

Birinci sınıfa devam eden öğrencilerin de online eğitimde okuma yazmayı öğrenmesinin çok zor olduğunu, bu nedenle en azından son 2 ay için yüz yüze eğitime geçilebileceğini belirten Özyiğit, protokolün imzalanmasıyla yüksek öğrenim alanında yapılması taahhüt edilen noktalarda da bilgi istedi.

Özyiğit, bu protokolle KKTC’deki bazı yasaların da ihlal edildiğini savunarak, yetkilerin devredildiği bu protokol hakkında detaylı bilgiyi herkesin hak ettiğini söyledi. İmzalanan protokolün mecliste onaylanması gerektiğini hatırlatan Özyiğit, kendilerinin oyunun ret olacağını kaydetti.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili adımları da değerlendiren Özyiğit, güvenli ülke konseptinin ne kadar zaman sürdürülebileceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, çok ciddi bir konu olduğu bilinciyle eğitim konusunun tartışılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Geçmişte yapılan protokollerin de aynı içerikte olduğunu anımsatan Amcaoğlu, online eğitim için yapılan çalışmaları anlatarak, “veri yok, açılım yapılmadı” söyleminin doğru olmadığını vurguladı.

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Amcaoğlu, özel eğitimin yüz yüze başlaması noktasında da 97 eğitimcinin aşılanmasını talep ettiklerini belirterek, okulların yeniden eğitime başlama sürecinin cumartesi günü değerlendireceklerini söyledi.

Bazı sınıfların telafisi olmadığını, bu nedenle yapılabilecekleri ayrıntılarıyla değerlendireceklerini kaydeden Amcaoğlu, 5 ve 8’inci sınıfların açılımı içinse çalışma yaptıklarını, sınavların da gerekmesi halinde ertelenebileceğini söyledi.

Amcaoğlu, yurt dışından gelen öğrenciler için de 21 üniversite rektörüyle görüştüklerini ve neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ve üst kurulun onayıyla kademeli olarak mezun olacaklarını kaydetti. Amcaoğlu, dünyanın paralelinde karar aldıklarını anlattı.

Devlet politikası olarak belirlenen yüksek öğrenimde öğrencilerin karantina ücretlerini de devletin ödemesi gerektiğine inandıklarını belirten Amcaoğlu, 21 yıldır bu alanda verilen emeklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Hedefin ay sonuna kadar 14 bin öğrencinin adaya getirilmesi olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kayıp olarak görünen sürenin de gerekmesi haline yıl sonuna ekleneceğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP milletvekili Cemal Özyiğit yeniden söz alarak, protokolün, öncekilerle aynı olduğu söyleminin doğru olmadığını ve son protokolde önceden hiç verilmeyen imtiyazlar sağlandığını iddia etti.

Özyiğit devler üniversitelerinin öğrencilerinin karantina ücretlerinin ödenmesini anlayabileceğini ancak özel üniversitelerin öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenmesinin devlet politikası olamayacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 18.03.2021 15:13
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