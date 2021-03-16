Meclis toplandı

Meclis Genel Kurulu, Başkan Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.45'te başladı.

Toplantının gündeminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.

Genel Kurul’da, “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” da görüşülecek.