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Meclis toplandı

Meclis Genel Kurulu bugün saat 11.30’da denetim gündemiyle toplandı.

25 Şubat 2021 Perşembe 12:25
Meclis toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan genel kurulda ilk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemleri yapıldı, Meclis komitelerinin üyelik adaylıklarına ilişkin karar okundu, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

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İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde UBP’den Faiz Sucuoğlu, Özdemir Berova ve Aytaç Çaluda; CTP’den Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli; HP’den Jale Refik Rogers görev yapacak.

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komitesi’nde ise UBP’den Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu; CTP’den Özdil Nami ve Fazilet Özdenefe: HP’den Tolga Atakan yer alacak.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 13:22
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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