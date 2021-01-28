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Meclis toplandı

Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini sürdüren Meclis Genel Kurulu, toplandı. Bugünkü toplantıyla bütçe maratonunun tamamlanması bekleniyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 12:30
Meclis toplandı
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Meclis Genel Kurulu’nun, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki toplantısı saat 12.00’de başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde Salı günü bütçe görüşmelerinin kısaltılmasına yönelik alınan kararın ardından bugün için belirlenen programa göre, 121 Milyon 345 Bin 100 Türk Liralık Dışişleri Bakanlığı bütçesi, 116 Milyon 923 Bin 200 Türk Liralık Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 493 Milyon 983 Bin 400 Türk Liralık Polis Genel Müdürlüğü bütçesi ve 352 Milyon 10 Bin 900 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

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Yarın tamamlanması planlanan bütçe görüşmelerinin, siyasal partilerce varılan mutabakat uyarınca bugün tamamlanması halinde ise, bugün görüşülecek diğer bütçeler şunlar:

400 Milyon 811 Bin 600 Türk Liralık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi, 157 Milyon 954 Bin 400 Türk Liralık Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi, 4 Milyar 793 Milyon 753 Bin 100 Türk Liralık Maliye Bakanlığı bütçesi ile 10 Milyar 210 Milyon Türk Liralık gelirler bütçesi.

Bütçelerin görüşülmesinin ardından 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylanacak.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 13:40
Anahtar Kelimeler:
Bütçe GörüşmeleriKktc MeclisBütçeMeclis
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