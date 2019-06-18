Meclis'te tarım da konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri çeşitli konuları irdeleyen güncel konuşmalar yapıyor.

Toplantının başında okutulup bilgiye sunuşlara yer verildi. Yeni hükümetin oluşmasının ardından bazı komitelerin başkan ve başkan vekillerinde değişikliğe gidildiği milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Sayıştay Komitesi’nin başkan ve başkan seçimine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen tezkeresi Genel Kurul’da okutulup bilgiye sunuldu. Buna göre, Sayıştay Komitesi Başkanı CTP milletvekili Salahi Şahiner, Başkan Vekili HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Girne-Lefkoşa Güzelyurt ana yolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen tezkeresi de okutulup bilgiye sunuldu.

Buna göre, ilgili komitenin başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başkan Vekili CTP milletvekili Fikri Toros oldu.

ŞAHALİ

Genel Kurul’da ilk güncel konuşmayı CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali "Mali Disiplin ve Hükümetin Bu Konudaki Tavrı” konusunda yaptı.

Şahali, 2019 yılı bütçesinin 850-900 milyonluk TL’lik açık öngörülerek hazırlandığını anımsatarak, ilave açık yaratılmaması gerektiğini kaydetti, çiğ süte yapılan zammı eleştirdi.

Şahali, “Hali hazırda açık olan tarımsal bütçeye 10 milyon TL’lik ilave gider yaratıldı. Bu konu, Maliye Bakanı ve Başbakan tarafından izah edilmeli. Bütçe disiplininden bahsediyorsak, protokol çalışmaları sırasında böylesi bir açık verirsek ortaya çıkacak ürün Kıbrıs Türk tarafından zor hazmedilecek” dedi.

Doğrudan Gelir Desteği’nin 160 milyon TL olduğunu ve bunun yetersiz kaldığını söyleyen Şahali, “Bu 160 milyonun gideceği yer bellidir. 10 milyon açık için başka başka yerlerden mi tasarrufa gidilecek? ” diye sordu.

Şahali, “Hükümetin küçük ortağı HP, ülkeyi sarsan hayvancı eyleminde hükümetimizin diyalog adına yaptığı girişimi bonkör bulmuş, eleştirmişti. Bu hükümet döneminde henüz bir gerilim yokken ilave 10 milyon TL açık yaratan karara neden sessiz kaldı?” sorusunu da yöneltti.

Bakanlıkların ve dairelerin dağılımıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan karara da işaret eden ve Su İşleri Dairesi’nin Su İşleri Enstitüsü olarak yazıldığını söyleyen Şahali, bunu eleştirdi.

Akaryakıt konusunda da değinen Şahali, “Fiyatlandırma ertelemesinde göstergeler artışını mı azalmayı mı işaret ediyordu? Fiyatlandırma ne düzeyde olmalıydı? Bu, 1 Temmuz’da girilecek 2 dönemde hayat pahalılığı ödemesinin 6 ay sonraya ertelenmesine yönelik bir manevra mı?” dedi.

İstanbul seçiminin, Türkiye’nin uluslararası savunma stratejisinin Türk ekonomisini ve TL’yi etkileme potansiyeline işaret eden Şahali, “800 milyonluk açık katlanabilir. Ekonomi ve maliye ilgili kararları geniş vizyonla mı alıyor?” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Sayın Şahali’nin bütçe hassasiyetine hayranım. Protokol hayata geçirilse açık böyle olmazdı. Bütçe bütünlüklü çerçevede değerlendirmeli. Reel bütçe açığı 851 milyon 500 bin TL değil, 2 milyar 121 milyon 500 bin TL’dir. Ekonomik protokollerin çabucak hayata geçmesi, finansal kaynakların kullanılması gerek” dedi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Arpa fiyatını zamanında açıklamadınız. Bu sorun bir haftada çözülebilirdi. Çözmediniz. Zamana oynadınız. Bu ülkede her süt fiyatı belirleneceğinde hayvancı sokağa mı dökülmeli? Bunu mu istiyorsunuz? Niye rahatsız oluyorsunuz? Siz halkı inim inim inlettiniz” ifadelerine yer verdi.

Oğuz, “Fiyatta denge kurduk. Bu ülkenin kaldıracağı fiyat budur. 30 kuruş için bile hesap soruyorlar. Açık konuşuyorum” dedi.

Bakan Oğuz, “Hayvancılar gelse Tarım Bakanlığı’nı bassa, yolları kesse de süte artış versek daha mı iyi olacaktı? Biz, bu kadar iş bilmez değiliz. Bilmezsek de bedelini öderiz. Bu ülkede hayatı ucuzlatmak lazım” dedi.

“Bu ülkede bazı şeyleri uzlaşıyla yapmak durumundayız” diyen Oğuz, “Yapıcı eleştirilere açığım. Gocunmam” şeklinde konuştu.

NAMİ VE ERHÜRMAN YERİNDEN SÖZ ALDI

Yerinden söz alan CTP milletvekili Özdil Nami, Oğuz’un “Zamları halkın üstüne yıktınız” eleştirisi yaptığını belirterek, “Sütteki bu düzenleme, başka bir sektöre bedel olacak. Hepimiz bu zorlukla cebelleştik. Bütçe dengesi ve pahalılığı engellemek için elimizden geleni yaptık. Elektriğe 8 ay zam yapmadık” dedi.

Tarımla ilgili teşviklere işaret eden Nami, “Teşvik sistemine dokunmayı düşünüyor musunuz? Türkiye’den kaynak gelemezse bir planız var mı?” diye sordu.

OĞUZ

Bakan Oğuz, teşviklendirmede değişim olması gerektiğini ifade ederek, “Bu ülkede iyi veya kötü, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz bir düzen kuruldu. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Reforma ihtiyaç var. Yapabilir miyiz? Bugün için bilemiyorum” dedi.

Oğuz, ek protokol çalışması olduğunu belirterek ama bu konunun kendisinin alanı olmadığını, Maliye Bakanı’nın cevap vermesinin daha doğru olacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerinden söz alarak, “Reform yapılıp yapılamayacağını bilmiyoruz diye bir çizgide gitmeyin. Reform gerektiğinde hemfikirsek, başlayın. Biz de destek vereceğiz. Reform ihtiyacı varsa ve yapılmazsa, ‘bu hükümet gitsin yenisi geldiğinde yapsın’ dersek, bu halka zaman kaybettirmiş oluruz. Bu bizi ileriye götürmez” şeklinde konuştu.