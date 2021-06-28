Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde ilk olarak Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi ve öneriye ilişkin raporun bugünkü gündeme alınması oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Meclis tatili sırasında komitelerin çalışmasına ilişkin tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisinin görüşmesinin yapılması oylandı.

ÖZYİĞİT

Daha sonra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62. madde tahtında “Ülkemde son durum” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin nisap sorunu yaşadığına işaret eden Özyiğit, “biraz sonra nisap olur mu olmaz mı hep beraber görürüz, bu iş böyle gitmez” dedi. “Kararları başkalarının açıklamasına rağmen koltuklarda kalmaya devam ediyorlar” diyen Özyiğit, ekonomik göstergelerin hiç iyi durumda olmadığını kaydetti.

Dövizdeki artış ve piyasadaki pahalılık karşısında dar ve sabit gelirlilerin nasıl korunacağı düşünüleceğine, HP ödeneğinin durdurulmaya çalışıldığını ifade eden Özyiğit “İyi ki bizde Anayasa Mahkemesi var ve hükümetin yasadışı uygulamalarına dur diyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ihale süreçleriyle ilgili adımlarını ve açıklamalarını eleştiren Özyiğit, “Madem 28 doların altına düşürebiliyordu, 30-34 dolara ihalesiz yakıt alımları nasıl açıklanacak?” diye sordu.

İmzalanan mali işbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmelerini kaldırma gibi vaatler verilmesine rağmen kaynak gelmediğini dile getiren Özyiğit, ülkenin gelecek 10 yılını taahhüt altına alarak 500 milyon dolarlık bir borçlanmanın Meclis’ten yetki alınmadan, bir bürokrata imzalatılarak alındığını söyledi. Özyiğit “Bunu ne zaman açıklayacaktınız” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Brüksel’de yaptığı açıklamaları eleştiren Özyiğit, bu sözde yeni siyaset, aslında TC-ABD, TC-AB ilişkilerinde pazarlık unsuru olarak yer alıyor” dedi.

Müzakereler ve BM parametrelerinin esas zemin olduğunu dile getiren Özyiğit, “Kendi ülkeniz hakkında bir gaileniz var mı?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “yılın devlet adamı” ödülüne layık görülmesine de değinen Özyiğit, “Sayın Tatar halkı, ülkesi, bölgesi ve insanlık adına önemli bir adım mı attı? Ne yaptı da ödüle layık görüldü? Anlayamadım” dedi.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Bir garip hükümet” başlıklı konuşmasında, bu yasama dönemi için birkaç cümle değerlendirme yapılmadan bu dönemin kapanmasının doğru olmayacağını ifade etti. Özersay, bu hükümetin, bazı vekillerin çeşitli şekillerde istifa etmesi ve istifa ettirilmesiyle kurulan meşruiyeti sorunlu bir hükümet olduğunu kaydetti.

Hükümetin, ÖRP örneğinde olduğu gibi, ülke demokrasisine sürülen bir kara leke olduğunu söyleyen Özersay, hükümetin, bazı pazarlıklarla, teamül ve hukuku göz ardı ederek kurulduğunu belirtti.

Bu şekilde kurulmasına rağmen Başbakanın sürekli “elimizi taşın altına koyduk” diyerek övündüğünü kaydeden Özersay, “Aslında böyle derme çatma bir hükümet kurarak, Anayasa’yı yok sayarak, bir hükümet kurarak ülkeyi hükümetsiz bıraktınız” dedi.

Hükümete mensup bakanların birbirine ters açıklamalar yaptığı, Meclis’in sürekli nisap sorunu yaşadığı ve itibarsızlaştığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Özersay, komitelere oybirliğiyle onay verildikten sonra bu seçim tarihini belirleyecek komiteyle ilgili yaşanan tartışmalara işaret etti. Özersay, sadece bunun bile hükümetin ne kadar iktidarsız ve garip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Özersay’ın konuşmasının ardından yerinden söz alan bağımsız milletvekili Mesut Genç, “vekillerin istifa ettirilmesi” konusunda kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz almak istedi ancak ismi geçmediği için konuşma talebi reddedildi.

ERHÜRMAN

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Son siyasi gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Muhalefetin “gelin bir seçim gününde anlaşalım” demesine rağmen, Anayasa’ya aykırı şekilde komite kurulduğunu söyleyen Erhürman, o komite kararının da Meclis gündemine getirilmediğini söyledi ve “Bunda da mı anlaşamadınız?” diye sordu.

Erhürman, yasanın Haziran içinde seçim yapılacak dediğini ancak yapılanlar sonucunda “Meclis’te 27 oya sahip herkesin dilediği tarihte seçim yapar, dilediği tarihte seçim yapmaz” noktasına gelindiğini kaydetti. Erhürman, “Böyle bir şey görülmedi.. Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Hayat pahalılığı konusundaki sürecin de nisap sorunu ve iç pazarlıklara takıldığını söyleyen Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına işaret ederek, “Şimdi ne yapacaksınız?.. Yönetim ciddiyetini bu kadar sarsan hiçbir hükümet görülmedi” şeklinde devam etti.

Hükümetin, bazı alanlarda istikrarlı olduğunu belirten Erhürman “Hükümet, 6 aydır nisap sorunu yaşanmasında, hukuka aykırı kararlar alınmasında, hükümet içinde çekişmeler konusunda istikrarlı” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunu konusundaki açıklamalarını da eleştirdi.

Gelinen noktanın siyasete güvenin en çok ortadan kalktığı dönem olduğunu belirten Erhürman, “Devlette taş üstüne taş bırakmadınız” eleştirisinde bulundu.

Ekonomi konusunda dişe dokunan hiçbir karar alınmadığını söyleyen Erhürman, hükümetin aşılar dışında konuşabileceği bir konu olmadığını belirtti.

Hükümetin bu süreçte tek gündeminin kurultaylar olduğunu ifade eden Erhürman, “Çok yazık ettiniz. Daha fazla yazık etmeyin. Bu koltuklarda oturduğunuz her gün ülkenin geleceğinden çalacağınız bir gündür. Gereğini bir an önce yapın” dedi.