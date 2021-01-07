Meclis'te Meclis Başkanı seçimiyle ilgili gelişmeler konuşuldu

MECLİS'TE MECLİS BAŞKANI SEÇİMİYLE İLGİLİ GELİŞMELER KONUŞULDU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı seçimi konusundaki gelişmeler konuşuldu.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın Meclis Başkan seçimleri sürecinde, “hukukun çiğnendiğine” yönelik sözlerini yanıtladı.

Uluçay, pazartesi günü Meclis’in kendi iradesini kapalı oylama yoluyla sonuçlarıyla yansıttığını, bu iradenin de 26 ret olduğunu dile getirdi. Uluçay, milletvekili sayısı 50'ye çıktığından beri Meclis’in tarihinde 26 ret ile işlem gören bir fonksiyonu olmadığını kaydetti.

Seçimde yansıyanın milletvekillerinin özgür iradesi ile kapalı oylamada çıkan iradesi olduğunu söyleyen Uluçay, “Bu sonuca göre bana düşen o işlemi durdurmaktır.” dedi.

Başsavcıdan görüş alındığını, aynı işlemin yeniden gündeme gelebileceğini söyleyen Uluçay, kişilerin Meclis Başkanlığı’na aday olamayacağını, partilerin aday gösterdiğini, bir sonraki adayın başkası mı aynı kişi mi olacağına da partinin karar vereceğini belirtti.

Meclis’teki hukukçulardan da görüş alındığını söyleyen Uluçay, grubu bulunan partinin aynı adayı göstermek isterse bunun gündeme alınabileceği kaydetti.

Sorular üzerine, herhangi bir yasa ile ilgili 26 ret oyu çıkarsa yasanın geçemeyeceğini, yasanın komiteye geri gideceğini söyleyen Uluçay, “Getirilen husus 26 ret olması halinde durur ve reddedilir” dedi.

Uluçay, Başkanlık seçimlerinin Pazartesi gününe ertelendiğini, yapılacak seçimde aday olan kişiden bağımsız yine 26 ret çıkarsa bunun Danışma Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Uluçay, 16 yıldan beri milletvekilliği yaptığını, Meclis’in kendi yöneticilerini seçim biçimini tayin ederken murat edilenin grubu bulunan partilerin uzlaşması olduğunu, aksi takdirde seçim yapılamadığını söyledi.

İki aday varsa iki adayın yarıştığını ama tek aday varsa milletvekillerinin oylarıyla yarıştığını söyleyen Uluçay, tek adayın rakibinin verilen ret oyları olduğunu belirtti.

Uluçay, seçim sürecinin kapalı oyla yapılmasının amacının da bu olduğunu, seçimin öngörülmesindeki meselenin milletvekillerinin özgür iradesi ile kendilerini yönetecek ekibi seçime şansı verilmesi olduğunu kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, özel hüküm genel hüküm ayrımı konusunda bilgi verdi.

Meclis Başkanı seçiminde özel hüküm olduğunu ama o hükümde birinci turda bir adayın 26 ret oyu alması durumunda ne olacağının yazılı olmadığını söyleyen Erhürman, yazmadığından dolayı bu özel hükümdeki eksikliği gidermek için genel hükme bakılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, genel hükümdeki ilgili maddenin 26 retle karara bağlanmayı işaret ettiğini söyledi.

Erhürman, 26 ret oyuyla olayın kapandığını söylediğini ancak “26 oyla ret alan bir kişiyi nasıl karşımıza çıkarırsınız” demediğini söyledi.

Erhürman, reddedilenin Canaltay değil, UBP’nin gösterdiği aday olduğunu kaydetti.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın yani yetkili makamın can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtmesine rağmen Arıklı’nın “sorumluluk bende” dediğini, bunun son derece tehlikeli bir söylem olduğunu dile getiren Erhürman, “Bir kişi zarar görürse sorumluluğun kimde olduğunun ne önemi var” dedi.

SANER

Başbakan Ersan Saner, ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması için turizm ve eğitim sektörünün önemine değindi.

Saner, rektörler toplantısının amacı ile ilgili, yüz yüze eğitime yönelik öğrencilere ay sonuna kadar neyin nasıl yapılacağını bildirmek gerektiğini, bütün çalışmaların bunun için yapıldığını ifade etti.

Saner, yerel bulaş artarken, eğitim konusunda ne yapılması gerektiğine ilişkin her kesimden görüş almaya hazır olduklarını söyledi.

Yerel bulaşta artış olursa kapanmanın gerçekleşeceğinin söylendiğini ancak bu söylemlerin sanki bugün kapanma olacakmış gibi yansıtıldığını dile getiren Saner, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Emlak vergisinin kategorileştirilmesi konusunda hükümetin değiştiğini, süreklilik sağlanamadığını söyleyen Saner, metrekarelere göre üç değişik kategori kurulabileceğini ancak bu düzenlemenin ancak 2022’de yürürlüğe girebileceğini kaydetti.

Bir soru üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gelme düşüncesi olduğunu ancak net bir program bulunmadığını dile getiren Saner, 2021 yılı mali ve ekonomik programla ilgili ve yapılacak icraatlarla ilgili konularda konuşulacağını, başkanlık sistemiyle ilgili bir gündemin kendine yansımadığını söyledi.

Ekonomik örgütlerle bir toplantı düşünüldüğünü söyleyen Saner, bu toplantıların rutin olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanının seçilmesi konusunda UBP olarak grup kararına rağmen birtakım sıkıntılar yaşandığını bunu düzelteceklerini UBP’nin bu tip olayları değişik şekilde yaşadığını her partide bazı dalgalanmaların yaşanabileceğini belirten Saner, hükümet ortaklarının davranışının etik olmadığını ve dün bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Saner, Uluçay’ın da 40 oyla 7 ret ile seçildiğini, bu oylar içinde UBP’nin de oyu bulunduğunu söyledi.

Hedeflerinin bir an önce bütçeyi geçirmek olduğunu söyleyen Saner, özel sektördeki temaslılarla ilgili bir soru üzerine, çalışma yapıldığını söyledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı olarak seçileceğinde 27 sayısına güvendiğini, muhalefet de aday gösterseydi iki adayın yarışacağını, o noktada güvencesinin 27 sayısı ile dörtlü koalisyonun olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Uluçay’ın aday olduğu dönemde, dörtlü koalisyonun milletvekili sayısının üzerinde oy aldığını söyleyerek, aday gösterenlerin adaylarının arkasında olduğu bilindiğinde o şahsı diğerlerinin de desteklediğini kaydetti.

Ancak bu sefer, koalisyon ortaklarının, UBP’nin kendi adayının arkasında olmadığı izlenimiyle Meclis Başkanı adayına olumlu oy vermediklerini söyleyen Erhürman, bu noktada muhalefetten destek beklenemeyeceğini kaydetti.

Saner, iktidar partisinin kendi adayına “hayır” oyu vermesinin öngörülebilir olmadığını dolaysıyla buna yönelik düzenlemeler yapılmadığını belirtti.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.