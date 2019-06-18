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Meclis'te Karpaz'da eğitimdeki sorunlar ile hasta refakatçisi konusu ele alındı

Meclis'te Karpaz'da eğitimdeki sorunlar ile hasta refakatçisi konusu ele alındı

18 Haziran 2019 Salı 12:14
Meclis'te Karpaz'da eğitimdeki sorunlar ile hasta refakatçisi konusu ele alındı

Genel Kurul’da CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “İskele İlçesi ve Karpaz Bölgesi’nde Eğitimde Olması Gerekenler” başlıklı konuşma yaptı. 
İskele Karpaz konusunda yapılması gerekenlerin her gelen hükümetle görüşüldüğünü söyleyen Hamzaoğulları, İskele Karpaz’a, İskele Merkez-Orta Karpaz ve Ziyamet’ten yukarı olan bölgeler olmak üzere 3’e bölünerek hizmet verilmesi gerektiğini dile getirdi.  
İskele Merkez’de Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğrenci sayısının 900’ün üstünde olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, ilgili binada 4 okulun tek çatı altında bulunduğunu kaydetti.
Hamzaoğulları, önceki hükümetin bu konuyla ilgili gerekli girişimleri yaptığını belirtti ve  kolej bölümünün başka bir binaya açılması konusundaki projenin hangi noktada olduğunu sordu. 
İskele Merkez’de köylerde bulunan okullardan birinin özel eğitim okulu haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Hamzaoğulları, orta Karpaz’da bulunan Mehmetçik Ortaokulu’nun altının “küçük krallıklar yüzünden boşaltıldığını” söyledi. Hamzaoğulları bu okulun liseye çevrilmesinde fayda olduğunu söyledi.
Kumyalı İlkokulu’nun tek başına kaldığını dile getiren Hamzaoğulları, İskele’de Sanayi içine bir okul yaparak, ortaokuldan sınav açılması kaydıyla bölgeden teknik mühendisler çıkarılabileceğini dile getirdi. 
Hamzaoğulları Ziyamet Köyü’ndeki halı saha konusuna eğilmek gerektiğini de ifade etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz alarak, gelinen aşamada dünyada uygulanan iki model olduğunu söyledi.
Ya her küçük yerleşim yerinde bir okulla, ya da merkezi okullarla hareket edilebileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, uzun yıllar köy okullarında eğitimlerin sürdüğünü anımsattı.
Ardından merkezileşmeye gidildiğine işaret eden Çavuşoğlu bu merkezileşmenin faydalı olduğunu söyledi. 
Merkezileşmeyen okulların verimliliğinin ölçülmesi gerektiğini, merkezi okulların altyapı kapasitesinin de ölçülmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda yıllardır hem bir siyasetçi olarak hem devletin ekonomik yapısını düşünen biri olarak hem de bir eğitimci olarak çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Tek okulda tek öğretmenle büyüyen biri olarak fırsat eşitliği adına tüm yerleşim yerleriyle bu konuyu ele alacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, konuyu masaya yatıracaklarını anlattı. 
Çavuşoğlu merkezileşme konusunda hem duyarlılık hem de bu adımı atabilecek iradenin bulunduğunu söyledi, konuyu bilimsel olarak inceleyeceklerini dile getirdi. 

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Daha sonra CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Yataklı Tedavi Kurumları’nın Önemli İhtiyacı, Hasta Bakımı” konusunda güncel konuşma yaptı. 
Ülkede yataklı tedavi kurumları altında çalışan hastanelere işaret eden İncirli, yaklaşık 1500 yataklı hizmet alan hasta bulunduğunu kaydetti.
İncirli bunlar yanında engelli ve yaşlı yurttaşlar da bulunduğunun ancak bunu başka bir konuşmada ele alacağını söyledi.
Yatan hastaların refakatçiye ihtiyaç duyduğunu dile getiren İncirli, hastaların ve hasta yakınlarının Türkçe bile bilmeyebilen, bazen ciddi rakamlar isteyen ve işini doğru yapıp yapmadığı bilinmeyen kişilere mahkum kaldığını söyledi.
İncirli dörtlü koalisyon döneminde bu konuda adımlar atıldığını dile getirdi. 
Yerli istihdamı destekleme tüzüğüne işaret eden İncirli, bu tüzüğün amacının bugün başka konuşmalarda da ele alınan istihdam destekli refakatçi projesiyle uyumlu olduğunu anlattı. 
Bakan Sucuoğlu’nun dediği gibi başlanan noktaya dönülmediğini savunan İncirli, refakatçi eğitimleri için gerekli altyapının hazırlanmış durumda olduğunu, gerekli ekipmanın alındığını ve bunların kullanılmaya devam edilebileceğini anlattı.
Bunun önemli bir proje olduğunu kaydeden İncirli, bugüne kadarki eğitimlerde 80 kişinin eğitildiğine işaret etti.
Kıbrıs Türk halkının kendi hastasına kendi yakınlarına bakmak istediğini ama hem günün koşulları gereği bunun mümkün olmadığını hem de devletin bu kişilere bakma yükümlülüğü olduğunu söyledi. 
İncirli ancak verilen bu emek heba edilirse başlanan noktaya dönülmüş olacağını vurguladı.  
Arıklı’nın Yenidüzen gazetesi ile ilgili sözlerine de değinen İncirli, yerel gazetelere destek sağlanmasının önemine işaret ederek, yerel gazetelerin yurt dışından gelen gazetelerle rekabet etmekte ciddi zorluklar yaşadığını, ciddi ekonomik darboğaz yaşadığını, gazetecilerin işsiz kaldığını kaydetti.
“Biz ülkemizde gazetecilerin işsiz kalmasını istemiyoruz, yerel gazetelerin kan kaybetmesini istemiyoruz” diyen İncirli Yenidüzen gazetesinin gerekli şartları yerine getirdiği için diğer gazeteler gibi destek aldığını dile getirdi. 
İncirli Yenidüzen’i okuyan her okurun Yenidüzen’in bir parti gazetesi olmadığını çok iyi bildiğini de vurguladı. 
 

Son Güncelleme: 18.06.2019 15:24
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hasta Refakatçi
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