Meclis'te Hüseyin Özgürgün'ün milletvekilliğinden istifası oylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün ‘Milletvekilliğinden çekilme istemi’ görüşüldü. Görüşme hükümeti oluşturan 3 partinin milletvekillerinin oyu ile reddedildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, oylama öncesinde kendisinin iki kez Hüseyin Özgürgün ile görüştüğünü ve çekilme isteği ile ilgili talebinin geçerli olduğunu kendisine söylediğini aktardı.

Daha sonra Özgürgün’ün milletvekilliğinden çekilme isteminin oylanması için gündeme alınıp alınmaması oylandı. Oy birliği ile talep gündeme alındı.

Daha sonra çekilme isteği oylandı.

Milletvekillerine tek tek açık oylama ile fikirleri soruldu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’nin çekilme isteğini onaylamasına rağmen, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oyları ile bu istem reddedildi.

Oylama sonucu ret 23, kabul 21 ve 1 de çekimser şeklinde çıktı

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile sayı 49 idi. Özgürgün'ün de eksikliği ile sayı 48'e düştü.

İki kişi oylamaya katılmadı, bir kişi de Meclis'e gelmedi, oylama sırasında sayı 45'e düştü.

Meclis'te bulunan toplam 45 kişinin 23'ü reddettiği için Özgürgün'ün istifası kabul edilmedi.