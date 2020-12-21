banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de...
KKTC ve UBP’de yeni dönem
KKTC ve UBP’de yeni dönem
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı poz…
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı...
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
banner376

Meclis'te Hüseyin Özgürgün'ün milletvekilliğinden istifası oylandı

UBP-DP ve YDP oyları ile istifa reddedildi

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:30
Meclis'te Hüseyin Özgürgün'ün milletvekilliğinden istifası oylandı
banner337
banner351

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Ulusal Birlik Partisi (  UBP)  Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün ‘Milletvekilliğinden çekilme istemi’ görüşüldü. Görüşme hükümeti oluşturan 3 partinin milletvekillerinin oyu ile reddedildi. 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, oylama öncesinde kendisinin iki kez Hüseyin Özgürgün ile görüştüğünü ve çekilme isteği ile ilgili talebinin geçerli olduğunu kendisine söylediğini aktardı.

Daha sonra Özgürgün’ün milletvekilliğinden çekilme isteminin oylanması için gündeme alınıp alınmaması oylandı. Oy birliği ile talep gündeme alındı.

Daha sonra çekilme isteği oylandı.

banner341
Milletvekillerine tek tek açık oylama ile fikirleri soruldu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’nin çekilme isteğini onaylamasına rağmen, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oyları ile bu istem reddedildi.

Oylama sonucu ret 23, kabul 21 ve 1 de çekimser şeklinde çıktı

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile sayı 49 idi. Özgürgün'ün de eksikliği ile sayı 48'e düştü. 

İki kişi oylamaya katılmadı, bir kişi de Meclis'e gelmedi, oylama sırasında sayı 45'e düştü.

Meclis'te bulunan toplam 45 kişinin 23'ü reddettiği için Özgürgün'ün istifası kabul edilmedi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel KuruluHüseyin özgürgün Istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitler dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar mesajlar yayımladı
Şehitler dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar mesajlar yayımladı
Rum saldırıları sonucu şehit düşenler anılıyor
Rum saldırıları sonucu şehit düşenler anılıyor
İskele'de elektrik kesintisi
İskele'de elektrik kesintisi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
Cumhurbaşkanı Tatar TAK'ın 47. kuruluş yıldönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar TAK'ın 47. kuruluş yıldönümünü kutladı
KKTC'de 8'i yerel 19 yeni vaka
KKTC'de 8'i yerel 19 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim