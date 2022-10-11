Meclis'te güncel konuşmalar sürüyor

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, ihalesiz yaşamın hükümetin tarzı haline geldiğini savunarak, hesap verebilir ve şeffaf bir yapıdan uzak duranların hükümet olamayacağını söyledi.

Güngör Çöplüğü’yle ilgili ihale açıldığını, çevre felaketinin önlenmesi için bu ihalenin tamamlanmasının önemli olduğunu belirten Şahali, ‘"zamanların katkısıyla hazırlanacak şartname için ihale iptal edildi" açıklaması yapıldığını söyledi.

UBP’deki görev değişikliklerine değinen Şahali, “Demokraside yangın, ekonomide yangın, Tahsin Bey sayesinde uluslararası ilişkilerimizde de yangın var” ifadelerini kullandı.

Meclistekilerin maaşlarının nerden ödendiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu maaşlara katkısı olup olmadığını soran Şahali, “Maaşları kendinin ödediğini iddia eden, bizim kendilerine tabi olmamız gerektiğini düşünen Türkiye Cumhuriyeti’nde anlı şanlı siyasetçiler var. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti falan olmadığını söylemek zorunda kalmak benim kanıma dokunuyor. Sizin dokunmuyor mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına değinerek, bunları eleştiren Şahali, UBP’nin kuruluş yıl dönümüne işaret ederek, “Dilerim yok ederek var olacağınız yeni bir yaş olmaz…Geleceği olmayan bir ülkede doğum günü kutlansa ne kutlanmasa ne … ” dedi.

-Şan: “İhale Yasası ve tüzüklerini ele almalıyız…”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Şahali’yi yanıtladı.

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü olduğu belirten Şan, kendisinin de iki kız babası olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi.

Ekonomiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, “Ekonomimiz her ne kadar kayıt altında olmasa da yine de kayıt altında olduğu kısımlarda ciddi gelirlerimiz var. Ülkedeki birçok sektör tüm sıkıntılara rağmen dolu dolu çalışıyor... Bu sokağın sesidir, gerçeğidir…” dedi.

Şan, Güngör Çöplüğü ile ilgili ihaleye değinerek, “29 yıllık devirde birikmiş ve bundan sonra gelecek çöpü satmaya çalıştık. Ne kadarı yandı, ne kadar lot zarar gördü? Devlet kurumlara zarar vermek istemez. Bizim iptal sebebimiz de buydu. Bu ihalenin yeniden açılması boynumun borcudur” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek’le ilgili ihale konusunda da konuşan Şan, “Her mevzu kendi içinde değerlendirilmeli. İhale Yasası ve tüzüklerini ele almalıyız. Şikayetleri de göz önünde bulundurarak bunları güncellemek gerek” dedi.

Şahali’nin milletvekillerinin maaş ödemeleri konusundaki sorusunu da yanıtlayan Şan, “Hiçbirimizin maaşını Türkiye ödemez. Allah’a çok şükür Maliye kendi kabiliyetiyle ödemelerini yapıyor” dedi.

-Öztürkler: “Güngör’ün kullanım kapasitesi tamamen doldu. İhale de önemli, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde olması önemli”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güngör Çöplüğü ile ilgili 2010 yılında İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu kılındığı, alanın izlenmesi ve denetlenmesi konusunda Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın da sorumluluğu olduğunu, ihale konusunu Maliye Bakanlığı’nın devraldığını söyledi.

28 belediyeden 11’inin çöplerini Güngör’e götürdüğünü belirten Öztürkler, oradaki 2 lotun yetersiz olduğunu, yangına da sıkışan metan gazının neden olduğunu, 2-3 yılda orada 10-11 kez büyüklü küçüklü yangın çıktığını ifade etti.

Metan gazına su dökülmesinin patlamaya neden olabileceğini, yangının söndürülmesi için buraya toprak götürüldüğünü belirten Öztürkler, “Yangının yüzde 90’ı kontrol altında ama bu aşamada metan gazının sönmesi mümkün değil” dedi.

Öztürkler, yeni lotların buraya taşınması, geri dönüşüm ve elektrik konusunda adıma atılması gerektiğini söyleyerek, çöplerin yüzde 50’sinin geri dönüşümde kullanılabilecekken bunun yapılmadığına işaret etti.

Öztürkler, “Güngör’ün kullanım kapasitesi tamamen doldu. İhale de önemli, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde olması önemli” dedi.

Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait alanlarda çıkan yangınlara da değinen Öztürkler, diğer çöp alanlarının doğru ve sistematik şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

-Şahali: “Yol, hastane, okul yapabiliyor muyuz?... ”

Yeniden söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, “Ekonomi tıkırında” şarkı sözüne atıfta bulunarak, Maliye Bakanı Şan’ın “Ülkedeki birçok sektör tüm sıkıntılara rağmen dolu dolu çalışıyor...” açıklamasını eleştirdi.

İnşaatın ekonomiye katkısı olduğunu, bunu kabul ettiğini belirten Şahali, “Ekonomi tıkırında değil. İnsanlar ülkelerini terk ediyor. Yol, hastane, okul yapabiliyor muyuz? Her sektörde hareketlilik var, reel sektörde canlılık var demek çoğu maliye bakanının yakalandığı bir hastalıktır. Bu açıklama sizin de bu hastalığa yakalandığınızı gösterir” şeklinde konuştu.

-Şan: “Esnafın şükrettiğini görüyorum... Hepimizin şükretmesi gerek”

Maliye Bakanı Şan, yerinden konuşarak, “Esnafın şükrettiğini görüyorum... Hepimizin şükretmesi gerekir…” dedi.

-Besim: “İlaç ihaleleri düzgün yapılamıyor. Doğrudan alımlar nedeniyle ilaca ayrılan para yetmeyecek…”

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, sağlıkla ilgili konuşmasında, Maliye Bakanı Şan’ın değindiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne işaret ederek, kız çocuklarına rahim ağzı kanseriyle ilgiyi aşının yapılmasının Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde olup olmadığını sordu, kapalı alanlarda tütün kullanımı konusunda denetim de yapılmadığını savundu.

Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp, Damar Cerrahisi Servisi çıkan yangınından sonra sigortadan para alınıp alınmadığını sordu.

Besim, aynı filmi Devlet Laboratuvarı yangınında gördüklerini, sigortadan para alınamadığını, göreve geldiklerinde soruşturmayı yeniden açtıklarını hatırlattı. Besim, bir firmanın kendilerinden cihaz istediğini, cihazın sağlamını da yanmışını da bulamadıklarını, tutuklamalar da olsa bu konunun sonuçlanmadığını söyledi.

Besim, TAK binasının yanındaki atıl araziye inşa edilecek devlet laboratuvarına başlanması için Sağlık Bakanlığı’nın yeni bütçeye kaynak koyup koymayacağını sordu.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olduğunu da anımsatan, ruh hastalıkları konusunda politika ve yol haritası eksikliği olduğunu kaydeden Besim, Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde hekim ve psikolog eksikliği olduğu, bağımlı hastaların tedavi edilemediğini, AMATEM’in henüz tamamlanamadığını belirtti.

Güzelyurt hastanesinin atıl halde kalmasının içinde bir yara olduğunu da kaydeden Filiz Besim, burasının korunması ve tamamlanması gerektiğini, Girnelilerin de yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi.

İlaç konusunda düzgün ihale yapılamadığını, firmaların artan fiyatlar nedeniyle ihalelere katılmadığını belirten Besim, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ilaçları doğrudan aldığını kaydederek, “İlaca ayrılan para yetmeyecek. İlaç takip sistemi bir an önce kurulmalı….” dedi