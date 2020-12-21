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Meclis'te gerginlik!

TDP'nin "Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili araştırma komitesi" talebine UBP pazartesine kadar süre istedi. Süre tanınmayınca hükümet milletvekilleri salonu terk etti, Meclis nisap sorunu yaşadı

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:25
Meclis'te gerginlik!
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Toplumcu Demokrasi Partisi'nin "Son Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahaleleri araştırması” için komite kurulmasına yönelik talebi Meclis oturumunu kapattırdı.

Bu konuya ilişkin söz alan Başbakan Ersan Saner sadece son cumhurbaşkanlığı seçimi değil, diğer seçimlerin de araştırılması gerektiğini söyledi, bu konunun parti kurullarında değerlendirilmesi için Pazartesi'ne kadar süre istedi. 

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"Bunu değerlendirip pazartesi günü kendi önerilerimizi getirelim" şeklinde konuşan Saner, bu konuda ısrar edilmesi durumunda nisap sağlamayacaklarını söyledi. 

Muhalefetin geri adım atmaması sonucunda Meclis komite kurulmasını onaylaması sırasında hükümet mensubu milletvekilleri salondan ayrıldı.

Yapılan yoklamada 22 milletvekili salonda olduğu için oturuma ara verildi. 

TDP Başkanı Cemal Özyiğit bu tutumu tehditvarı diyerek niteledi ve tepki gösterdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Kktc MeclisNisap Sorunu
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