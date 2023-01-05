Meclis'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Milyar 388 Milyon 110 Bin Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi görüşülüyor.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en son insana dokunan bakanlık olduğuna işaret etti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin hayata geçmesinin önemine işaret eden Besim, bakanlığın kaynaklarından bu eve kaynak aktarmasının önemli olduğunu belirtti.

Besim, yeni Lapta Huzurevi’nin de toplumun ihtiyaç duyduğu bir merkez olduğunu söyleyerek, özel sektörde de yaşlı bakımına yönelik yasal mekânsal denetim eksiklikleri bulunduğunu kaydetti.

Bu tür kurumlara devletin para ayırmamasının düşündürücü olduğunu dile getiren Besim, personel eksikliği nedeniyle sosyal yardıma yönelik dairelerin kapatıldığını bunun üzücü olduğunu söyledi.

Besim, ülkede sosyal hizmet uzmanı ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, buna yönelik neden kadro açılmadığını sordu.

Lefkoşa Surlariçinde hizmet veren çocuk ve gençlik merkezinin neden kapatıldığını soran Besim, engelli rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Besim, iş kazalarının denetim eksikliği ve farklı nedenlerle engellenemediğini, iş sağlığı boyutunun yok sayıldığını söyleyerek, meslek hastalıkları birimine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Besim, çalışan insanların düzenli bir şekilde sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Türkiye’de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda düzenlemeler yapıldığını, bu insanların işe başladıklarındaki koşullara göre emeklilik haklarını talep ettiklerini örgütlenerek isteklerini başardıklarını söyledi.

Barçın, KKTC’de Sosyal Sigortalar Yasası’nda emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ise geçmiş yıllarda uygulamaların çalışanın aleyhinde değiştirilerek sadece yaş üzerinden emekli yaşının 50’den 60’a çıkarıldığını belirtti.

Prim gün sayısına bakılmaksızın yaş baz alınarak emekli yaşının yükseltildiğini, 43 yıl çalışmak zorunda bırakılan kişiler bulunduğunu dile getiren Barçın, Türkiye’nin gerekli düzenlemeyi yaptığını, KKTC’de de bu konuda realist bir bakış açısıyla yaşı 55 yapma noktasında çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Barçın, KKTC’de 1 Ocak 2008 öncesi çalışıp emeklilikte yaşa takılanlara yönelik ne yapılacağını sordu.

1 Şubat 2012 yılında sadece yaşın yükselmeyip 25 yıl sigortaya prim yatıran bir kişinin emekli çıktığında minimum emekli maaşının bir asgari ücret almasına yönelik uygulamanın da yüzde 70’i oranında değiştirildiğini söyleyen Barçın, barem skalası üzerinden bir maaş yatırılması gerektiğini dile getirdi.

Barçın, Sosyal Sigortalıların asgari ücretin altında emekli maaş alamayacağına yönelik uygulamaya geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

İhtiyat Sandığı’nın Yönetim Kurulu oluşumunun “sorunlu olduğunu” savunan Barçın, bunun nitelik ve tecrübe aranarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Barçın, asgari ücretin, hayat pahalılığının altında kalması ve bütçe rakamları konusunda eleştirilerde bulundu.

Vardiya çalışan özel sektör emekçilerinin mağduriyet yaşadıklarını da dile getiren Barçın, vardiya ödeneklerinin yatırılmadığını söyledi, Buna örnek olarak da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gece çalışan güvenlik görevlilerini gösterdi.