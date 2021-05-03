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Meclis tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaklaşık 1 buçuk saat süren bugünkü toplantısında, milletvekilleri; sendikal haklar, covid-19 önlemleri, elektrik, BRT yayınları ve Cenevre görüşmeleri konularını gündeme taşıdı. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:45
Meclis tamamlandı
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Meclis Genel Kurulu, 62. madde çerçevesinde yapılan konuşmaların ardından gruplar arası mutabakatla sona erdi. 
Genel Kurul sonraki toplantısını Perşembe saat 10.00’da gerçekleştirecek.


ANGOLEMLİ 
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, 62. maddeden söz alarak 1 Mayıs ve emekçilerin hakları konusunda konuşma yaptı. 
Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali protokolde, toplu iş sözleşmesi ve sendikalara ilişkin haklarla ilgili düzenlemeleri eleştiren Angolemli, toplu iş sözleşmesini ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmak istendiğini savundu. 
Angolemli, “Bu büyük bir tehlike arz etmektedir” dedi. 
Özel sektörde de sendikalaşmaya geçilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, bu şekilde vergi kaçırmanın, kaçak iş gücünün ve iş kazalarının önüne geçilebileceğini belirtti. 


ÖZERSAY
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “hükümetin cevaplaması gereken sorular” konusunda konuşma yaptı. 
Özersay, kapalı devre turizm konusunda, kendilerine bazı duyumların geldiğini, denetleme yapılması gerektiğini belirtti. 
Kapalı devre turizme olumlu yaklaştıklarını belirten Özersay, ancak son dönemde aldıkları duyumlarla kapalı turizmin kapalı olmadığı izlenimi edindiklerini kaydetti. 
Özersay, kapalı turizm çerçevesinde açık olan otellerin çalışanlarının evlerine gönderildiğini, bunun iç bulaşı artırabileceğinden tehlikeli olduğunu söyleyerek, diğer bir duyumun da, ülke içinden müşteri kabul edilmesine yönelik olduğunu belirtti. 
Özersay, bu iddiaların ilgili bakanlık tarafından cevaplandırılması gerektiğini söyledi.  
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, restoranların kapanış saatlerini yeniden değerlendirmesi ve saati ileriye çekmesi talebinde bulunan Özersay, dış mekanı bulunan restoranlarda neden müzik yapılamadığını sordu. 
Özersay, Anneler Günü çerçevesinde, pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğundan ailelerin cumartesi günü bir araya gelmesinin söz konusu olabileceğini söyleyerek, gelecek hafta pazardan başlayarak, Pazar günlerine esneklik gösterilmesinde yarar olabileceğini belirtti. 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektrik üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu, gaz ile üretime geçirilirse ucuzlama olabileceğini söylediğini belirten Özersay, ancak Arıklı’nın buna uygun bir tutum içinde olmadığını savundu. 
Özersay, kendi hükümetleri döneminde BOTAŞ ile de görüşerek, fizibilite çalışmaları yaptıklarını ancak Bakan Arıklı’nın göreve gelmesiyle bunun durdurduğunu ileri sürdü. 
Bakan Arıklı’nın elektrik zammını Demokles’in kılıcı gibi kullandığını savunan Özersay, Arıklı’yı şeffaf ve tutarlı davranmaya davet etti. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı’na seslenen Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cenevre sonrasında mecliste kapalı oturuma çağırması önerisinde bulundu. 
Meclis Başkanı Sennaroğlu da, bu çağrısını değerlendirip gereğinin yapılacağını kaydetti. 


ARIKLI 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in akaryakıt taşıma ihalesinin iptal edildiğini, yeni bir ihale açılacağını  ve 10 iş günü içinde sürecin tamamlanacağını söyledi. 

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Akaryakıt ihalesinde KIB-TEK bütçesinden yüksek meblağlarda para çıkmasına engel olmak istediklerini söyleyen Arıklı, 28 dolar altına çekme hedefinde olduklarını belirtti. 
Avrupa Birliği’nin katı yakıtla elektrik üretimini 2030’dan itibaren yasaklayacağını söyleyen Arıklı, dolayısıyla kablo ile elektrik ve gazla elektriğe geçilmesi gerektiğini kaydetti. 
Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Arıklı, bunun uzun soluklu bir proje olduğunu ancak KIB-TEK’in bu sürede bu şekilde sürdürülemeyeceğini, zarar oranının “büyük” olduğunu belirtti. 
Arıklı, halkın, zam ödemesinin mümkün olmadığını ama diğer taraftan zam yapılmazsa da KIB- TEK yönetimin kanunen zor durumda olacağını dile getirerek, ara formül bulmaya çalışacaklarını kaydetti. 
Arıklı, Özersay’ın sorusu üzerine, fizibilite çalışmasını durdurmadıklarını, BOTAŞ ile de görüştüklerini söyleyerek, “Gaz ile üretime geçmek zorundayız” dedi. 
KKTC’ye gelen bütün akaryakıtın mutlak surette analizlerinin yapıldığını dile getiren Arıklı, kükürt denetiminin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade etti. 
KIB-TEK’in bütçesinin KKTC’nin bütçesinin üçte biri olduğunu, “savurgan bir bütçe ve harcama alışkanlığı olduğunu” söyleyen Arıklı, bunu değiştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. 
Zararın en büyük sebebinin elektrik tüketimindeki düşüş olduğuna işaret eden Arıklı, yaz döneminde  tüketim arttığında bunun büyük ölçüde aşılacağını belirtti. 
Üretim, iletim ve muhasebe ayrışmasını yapmak gerektiğini dile getiren Arıklı, buna yönelik yasa çalışmasının Meclise geleceğini söyledi. 
Arıklı, “Hasta bir yapıyı kucağımızda bulduk onu ayağa kaldırmak hepimizin görevi” dedi. 


AKANSOY
CTP Milletvekili Asım Akansoy da, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. 
Konuşmasına BRT’nin halka mal olmuş bir kurum olduğunu söyleyerek başlayan Akansoy, çok seslilik ve tarafsızlığın önemine işaret etti. 
BRT’nin muhalefet milletvekillerini programlara çıkarmadığını söyleyen Akansoy, “BRT muhalefetin sesini kısmakla yükümlü değildir” dedi.
Bu konuda aldıkları bilginin BRT Yönetim Kurulu Başkanı’nın siyasi görüşleri çerçevesinde bunun yapıldığı yönünde olduğunu dile getiren Akansoy, programcılara “muhalefet milletvekillerinin programa alınmaması talimatı verildiğini” söyledi. 
Bazı milletvekillerinin program yapımcılarına ajan olarak tanıtıldığını da iddia eden Akansoy, bunun kabul edilebilir olmadığını ifade etti, tüm görüşlerin BRT’de yansıtılması gerektiğini anlattı. 
Cenevre toplantısına da değinen Akansoy, toplumlararası güvenin gözetilmesinin önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Meclis’e gelerek süreç hakkında bilgi vermeye çağıran Akansoy, “Cumhurbaşkanı Meclis’ten korkmamalı” dedi. 
Tüm siyasi partilerin kafa kafaya vererek ortak bir akıl geliştirilmesi gerektiğini anlatan Akansoy, toplumun Kıbrıs sorunu nedeniyle daha fazla gerilmesine izin verilmemesini istedi.
Ardından gruplar arası varılan mutabakatla toplantı tamamlandı. Genel Kurul sonraki toplantısını Perşembe 10.00’da gerçekleştirecek.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2021 15:16
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