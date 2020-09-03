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Meclis Takımı ile Belediyeler Birliği Futbol Maçı Oynadı

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği takımı Geçitkale Stadyumunda 1 Eylül Dünya Barış Gününde futbol karşılaşması yaptı.

03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
Meclis Takımı ile Belediyeler Birliği Futbol Maçı Oynadı
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Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği takımı Geçitkale Stadyumunda 1 Eylül Dünya Barış Gününde futbol karşılaşması yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiliye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay maç öncesi yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gerginliğin mutlak suretle diyalog yöntemiyle çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Uluçay, Kıbrıs Türk halkının haklarının hakkaniyetle korunması temelinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceklerini ifade etti.

Meclis futbol takımının ülkenin birçok yerinde maç yaptığını belirten Uluçay, bu faaliyetleriyle dayanışma ruhunu  güçlendirmek istediklerini, bu vesileyle ülkenin içinde bulunduğu sorunların da el birliği ve işbirliği içerisinde çözülebileceği mesajını vermeye çalıştıklarını söyledi.

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ÖZÇINAR 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında, seçim sürecinde bu etkinliğin düzenlenmesinin dostluk, kardeşlik ve birliği simgelediğini kaydetti. 

Karşılaşmayı, Meclis takımı 2-0 kazandı. 

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Son Güncelleme: 03.09.2020 10:04
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