Meclis, sel felaketiyle ilgili komite raporunu görüşüyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı saat 11.10’da başladı.

Genel Kurul’un gündemde, Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporu var.

Lefkoşa-Girne ana yolu Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018’de meydana gelen ve 4 gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sel felaketinin araştırılmasıyla ilgili önerge UBP Girne Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile UBP Mağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Dursun Oğuz tarafından 10 Aralık 2018’de Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştu. Öneri 11 Aralık 2018’de oy birliğiyle kabul edilmişti. Komite çalışmalarına 25 Aralık 2018’de ilk toplantısıyla başlamıştı.18 Haziran 2019’da altı aylık çalışma süresi dolan komite, Meclis İçtüzüğü uyarınca çalışmalarının sonuçlanamaması gerekçesini bildirmiş ve raporunu Genel Kurula havale etmişti.

Söz konusu rapor Genel Kurılda görüşülmüş, oy birliğiyle yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri gönderilmişti.

Komite Meclis tatili süresince Genel Kurul’dan çalışma yetkisi almadığından toplantı yapamamıştı. Ayrıca hükümet değişikliği nedeniyle komitedeki isimlerde de değişiklik oldu.

Toplantılarına1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayan komite 12 kez toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılar süresince yetkililer toplantılara çağrıldı, bilgi ve görüşlerine başvuruldu. Ayrıca ilgili kamu, kurum ve kuruluşlardan da yazılı görüş alındı. Komite, 2 Aralık’ta taslak raporu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. Komite üyesi HP milletvekilleri raporla ilgili bazı noktalara şerh düştü.

Öte yandan Genel Kurul’un bugünkü gündeminde milletvekillerinin güncel konuşma istemleri ve sorular da var.