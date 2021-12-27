Meclis nisaba takıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki haftalık aranın ardından bugün toplanmayı denedi.

Önder Sennaroğlu başkanlığında, 11.20 sıralarında toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu nisaba takıldı, oturuma 10 dakika ara verildi.

Meclis Genel Kurulu, 11.35 sıralarında yeniden açılmayı denedi, ancak ikinci denemesinde de nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı.



Meclis Genel Kurulu, son toplantısını 9 Aralık’ta yapmıştı.



