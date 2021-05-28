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Meclis Komitesi, Hal Yasası’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, bugün 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy Başkanlığı’nda toplanarak Hal Yasa Tasarısını görüştü. 

28 Mayıs 2021 Cuma 14:30
Meclis Komitesi, Hal Yasası’nı görüştü
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Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tasarıyı madde madde oylamaya başlayan Komite, tasarı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.  Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Milletvekili Erkut Şahali ile, davetli olarak Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel,  Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu,  Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun da katılarak görüş ve önerilerini sundu.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 14:46
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