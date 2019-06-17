Meclis Komitelerinde Başkan ve Başkan Vekilleri yeniden belirlendi

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ, GEÇEN HÜKÜMET DÖNEMİNDE BAŞLAYAN HASTA REFAKATÇİSİ PROJESİNİN, YASAL DÜZENLEME EKSİKLİĞİ YÜZÜNDEN DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI

Cumhuriyet Meclisi bünyesindeki komitelerin başkan ve başkan vekilleri yeniden belirlendi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bilgisine okunarak getirilen seçim sonuçlarına göre, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Başkan Vekil Fikri Toros; İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers ve Başkan Vekili Fazilet Özdenefe; Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Başkan Vekili Doğuş Derya; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve Başkan Vekili Fazilet Özdenefe; Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkanı Ersan Saner ve Başkan Vekili Armağan Candan oldu.

Genel Kurul’da, “UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un Genel Kurul gündeminde bulunan 2/1/18, 3/1/18, 5/1/18 sayılı sözlü sorularını ve 11/1/18 sayılı sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi” de okutulup bilgiye sunuldu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.15’te toplanan Genel Kurulda ilk olarak bilgiye sunuşlar okundu.

“ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis bunun ardından gündeminde bulunan “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başladı. Tasarıyla ilgili raporu, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers sundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz alarak, yasa tasarısının kadro artırımı olduğunu ifade ederek, görev süresinde sendikalarla görüş alışverişi içinde yasanın düzenlendiğini anlattı ve bu yasanın onaylanmasıyla yeni eğitim yılı için öğretmenler atanması için son derece önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit, kadrolarda bir takım ihtiyaçlar oluştuğunu ifade ederek, yasa tasarısının hemen yeni hükümet tarafından gündeme getirilmesini olumlu karşıladı ve olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, eğitimin önemine işaret ederek, eğitimin “yazboz tahtası” haline geldiğini, eğitimde geriye gidildiğini, sürekli öğretmen eksikliği olduğunu ifade ederek, yeni dönemde eğitimde gerekli adımların atılması ve öğretmenlerden daha fazla verim alınması için ciddi bir planlama yapılmasını istedi.

Arıklı, sendikaların da sürekli “öğretmen alın” dediğini, çünkü öğretmenlerin sendikaların “üyesi” “ekmek kapısı” olduğunu savunarak, ülkede rakamlara göre 1 öğretmen başına 8 öğrenci düştüğünü, bunun yanlış olduğunu söyledi. Erhan Arıklı, bu konuda ciddi bir çalıştayla tüm paydaşlarla çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi, bakanlığa bu konuda çağrıda bulundu.

Arıklı, hastanelerde başlatılan refakatçi hizmetinin de durdurulduğunu ifade ederek, bunun devamının sağlanması için hükümete çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bir önceki Sağlık Bakanı’nın başlattığı projenin güzel bir proje olduğunu, ancak göreve gelince bu konuda inceleme yaptığını, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Pilli, projede refakatçi ücretinin yarısını hastanın yarısını devletin ödeyeceğini ancak yasal düzenleme yapılmadığını ayrıca burada 115 bin TL gibi yüksek bir borç biriktiğini çünkü ödemelerin düzenli yapılmadığını kaydetti.

Pilli, yasal düzenleme yapılmamasından dolayı bu projenin durduğunu, bu yüzden şu anda sadece hasta ile refakatçi arasında projenin sürdüğünü, bu projenin devamı için yasal düzenlemeleri yapacaklarını ve halka doğru hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, bu projenin aceleye geldiğini, altı doldurulmadan yapıldığını, refakatçi konumundaki kişilerin bu konuda sıkıntı yaşayacağını muhalefette iken kürsüden yaptığı konuşmalarında söylediğini anımsattı.

Sucuoğlu, “Güzel bir girişim ama acele edildi, tamamen taşlar yerine oturmadan başlatıldı. Yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır, yasal düzenlemeler ardından projeye destek vereceğiz” diye konuştu.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, bu konuda kendi hükümetleri döneminde “memleket mafyasını ortadan kaldırmak ve yerel iş gücüne destek vermek” amacıyla bu projeyi başlattıklarını anlattı.

Çeler, bu proje için yapılan çalışmaları anlatarak, projenin devamı için ilgili tarafların çalışmaları sürdürmesini ve bu konuya eğilen kendini yetiştiren kişilerin mağdur olmamasını temenni etti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, Öğretmenler Yasası’nda yapılan değişikliğin eğitim ve sağlıkla ilgili olduğunu ifade ederek, yasanın öğretmenlerle ilgili kısmında, yeni eğitim yılında kadro engeline katılmamak için bu yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Berova, eğitim yılının tamamlandığını, meclisin de tatile gireceğini, bu yüzden okullarda ve bakanlıkta kadrolarla ilgili en yoğun dönem olan yaz aylarında bu yasal düzenlemeyle yeni eğitim yılında kadro eksikliği yaşanmaması açısından önem taşıdığını söyledi. Berova, eğitimin önemine vurgu yaparak ileriki hafta bu konuda gündem dışı konuşma yapıp detaylı bilgi vereceğini söyledi.

Özdemir Berova, sağlık alanında refakatçilerle ilgili ortaya çıkan durumu değerlendirerek, bakanın tespitlerinin ardından kendilerinin de gerekli desteği buna göre vereceklerini kaydetti. Berova, Türkiye’deki sistemi anlatarak KKTC’de uygulanmaya çalışılan sistemi değerlendirdi ve bu konuda yasal düzenleme olmadığından sıkıntılar yaşandığını belirtti.