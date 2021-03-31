banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Meclis KIB-TEK araştırma komitesi toplandı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, hazırlayacağı taslak raporuna yönelik bilgilerin genel değerlendirmesini gerçekleştirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 13:45
Meclis KIB-TEK araştırma komitesi toplandı
banner337

Cumhuriyet Meclisi, “KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” bugün Komite başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ve üyeler, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner yanında önerge sahibi olarak; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı, görüş ve önerilerini aktardı.

banner341
Komitenin raporla ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edeceği bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 31.03.2021 14:19
Anahtar Kelimeler:
Meclis KIBTEK Araştırma Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moleküler biyolojideki gelişmelerin tıp dünyasına etkileri, GAÜ online yayınında masaya yatırıldı
Moleküler biyolojideki gelişmelerin tıp dünyasına etkileri, GAÜ online yayınında masaya yatırıldı
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan açıklama
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan açıklama
Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul etti
Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul etti
“Teslimat” Cleveland Uluslararası Film Festivali’nin resmi seçkisine girdi
“Teslimat” Cleveland Uluslararası Film Festivali’nin resmi seçkisine girdi
“Vounous” belgeselinin galası bugün
“Vounous” belgeselinin galası bugün
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Sabak tarafından akredite edildi
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Sabak tarafından akredite edildi
Zaroğlu'ndan değerlendirme
Zaroğlu'ndan değerlendirme
Bazı sivil toplum örgütleri “Bir zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesinin iptalini istiyor
Bazı sivil toplum örgütleri “Bir zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesinin iptalini istiyor
AB'den gelen aşılar teslim alındı
AB'den gelen aşılar teslim alındı
Taşkent Doğa Parkı’nda fidan dikildi
Taşkent Doğa Parkı’nda fidan dikildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim