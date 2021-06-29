banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Meclis ikinci denemede de toplanamadı, yarına ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısına nisap sağlanamadığı için başlayamadı.

29 Haziran 2021 Salı 15:15
Meclis ikinci denemede de toplanamadı, yarına ertelendi
banner337

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısına nisap sağlanamadığı için başlayamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.40’ta ikinci kez toplanmayı deneyen genel kurul, nisap yetersizliğinden dolayı toplanamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennraoğlu, iç tüzüğün 58. maddesine göre toplantının 24 saat sonraya ertelendiğini duyurdu. 

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da aynı gündemle toplanacak.

banner341
Genel Kurul’un yarınki gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Nisap yetersizliği nedeniyle yarına ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi de görüşülecek.

Meclis’in yarınki toplantısı, yaz tatili öncesindeki son toplantısı olacak.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı devam ederken nisap düştüğü için toplantı bugüne ertelenmişti.

Meclis 1 Ekim’e kadar sürecek yaz tatili süresince çağrı yapılması halinde olağanüstü toplantı yapabilecek.

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2021 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Sağlık, insanın sahip olduğunu en önemli zenginliktir”
Tatar: “Sağlık, insanın sahip olduğunu en önemli zenginliktir”
Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı
Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı
Tatar: “Egemen eşitliğimiz kabul edilirse müzakerelerin başlama ve başarıya ulaşma şansı artar”
Tatar: “Egemen eşitliğimiz kabul edilirse müzakerelerin başlama ve başarıya ulaşma şansı artar”
Elektrik kesintileri yarın da sürecek
Elektrik kesintileri yarın da sürecek
Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi
Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi
UKÜ’lü öğrenciler su savaşları etkinliğiyle yaza merhaba dedi
UKÜ’lü öğrenciler su savaşları etkinliğiyle yaza merhaba dedi
Memur-sen’den geçicilerle ilgili tasarı konusunda açıklama
Memur-sen’den geçicilerle ilgili tasarı konusunda açıklama
Okul yönetimleri kayıt paraları hakkında uyarıldı
Okul yönetimleri kayıt paraları hakkında uyarıldı
Güngördü: "Polis teşkilatımız başarılı çalışmalarıyla halkımızın sevgi ve takdirini kazandı"
Güngördü: "Polis teşkilatımız başarılı çalışmalarıyla halkımızın sevgi ve takdirini kazandı"
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyecek
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim