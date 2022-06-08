banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir...
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
KIB-TEK UYARDI!
KIB-TEK UYARDI!
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı...
banner404

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:33
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

 Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 9.00’da toplandı. 

Komite, gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Erkut Şahali de katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.

Toplantıda, yasa tasarısının genel görüşmesini tamamlandı ve madde madde görüşmeye başlandı.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

banner341
Yasa tasarısının genel gerekçesi şu şekilde belirtildi:

“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir.

Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Yeni yapılan Merkezi Cezaevi’nde çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir.

Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur.

Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlülerin iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.

Merkezi Cezaevi’nin genel toplam olan 298 personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.

Yukarıda belirtilenler ışığında; işbu değişiklik yasa tasarısı hazırlanmıştır.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
KIB-TEK UYARDI!
KIB-TEK UYARDI!
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI
BRTK Müdürü Özkurt’un davası...
BRTK Müdürü Özkurt’un davası...
Bay-Sen Başkanı Kanat’tan BRTK Müdürü ile ilgili açıklama
Bay-Sen Başkanı Kanat’tan BRTK Müdürü ile ilgili açıklama
Dikkat! Lefkoşa'da Elektrik Kesintisi Olacak
Dikkat! Lefkoşa'da Elektrik Kesintisi Olacak
BAŞBAKAN ÜSTEL’DEN YAZILI AÇIKLAMA
BAŞBAKAN ÜSTEL’DEN YAZILI AÇIKLAMA

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim