Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve tasarıyı madde madde oylamaya devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden Umut Öksüz, Duygu Kuran, Zakire Kaleli, Ebru Başay ve Sağlık Bakanlığı’ndan Serap Konde katıldı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz de katıldı.

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile; sekiz adet Bölge Kurulları kurulacaktır. Bölgelerdeki, vatandaşlarımızın ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için, bölge kurulları oluşturulmuştur. Böylece, eczane açma ve kapatma saatleri, meslek içi etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolleri, ilgili bölgelerdeki sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların ilgili kurullarca çözümüne ulaşmak hedeflenmektedir.