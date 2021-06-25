banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.  

25 Haziran 2021 Cuma 18:15
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüştü
banner337

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.  

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve tasarıyı madde madde oylamaya devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden Umut Öksüz, Duygu Kuran, Zakire Kaleli, Ebru Başay ve Sağlık Bakanlığı’ndan Serap Konde katıldı.

banner341
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz de katıldı.

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile; sekiz adet Bölge Kurulları kurulacaktır. Bölgelerdeki, vatandaşlarımızın ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için, bölge kurulları oluşturulmuştur. Böylece, eczane açma ve kapatma saatleri,  meslek içi etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolleri, ilgili bölgelerdeki sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların ilgili kurullarca çözümüne ulaşmak hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulunun görev süresi, daha uzun vadeli projelerin hayata geçmesi için görev süresi 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Eczanelerde Eczacıların mecburi bulunması gerektiğini göz önünde bulundurarak aynı hassasiyeti yönetim kurulunda da gerçekleştirmeyi hedefledik, böylece yönetim kuruluna aday olacak olan erkek eczacıların askerlik görevini yerine getirmiş olması aranılan kriterlerdendir. Yönetim kuruluna aday olacak meslektaşlarımız en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle,  Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 25.06.2021 18:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP İskele’de eylem yaptı; Hükümetin istifasını istedi
CTP İskele’de eylem yaptı; Hükümetin istifasını istedi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu
Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu
Hasipoğlu: “UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz”
Hasipoğlu: “UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz”
Tatar: “İki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statülerinin tanınması resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz”
Tatar: “İki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statülerinin tanınması resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz”
Canaltay, Karpaz bölgesinde yapılacak yol çalışmalarını inceledi
Canaltay, Karpaz bölgesinde yapılacak yol çalışmalarını inceledi
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı…
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı…
TÜK patates bedellerini 28 Haziran’da ödemeye başlıyor
TÜK patates bedellerini 28 Haziran’da ödemeye başlıyor
TDP Millevekili Çeler çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini savundu
TDP Millevekili Çeler çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini savundu
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda feci kaza!
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda feci kaza!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim