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Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü

Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü

28 Mart 2019 Perşembe 15:25
Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, komite üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.
Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp görüş ve önerilerini sundu.
Gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesini tamamlayan komite, bahse konu yasa tasarısının üçüncü okunuşunu Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bugüne dünyadaki hızlı değişimler ve Oda’nın kurumsal gelişmesi yeni bir Yasa yapılması zorunluluğunu doğurmuştur.
Yürürlükte olan yasada esnaf ve zanaatkâr kavramları net değildir. Bundan dolayı ülkemizde esnaf-tüccar ve Zanaatkâr-sanayici ayrımı yapılamamaktadır.
Geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’sına fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla Oda’nın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Esnaf ve Zanaatkâr işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır.
Yukarda belirtilen gerekçelerle Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılması öngörülmüştür.”
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 18:45
Anahtar Kelimeler:
Meclis Idari Işler Komitesi
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