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Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak, “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 15:15
Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
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Toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya ve komite üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars yanında TDP Milletvekili Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Sevilay Yıldırımer, Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nden Laden Asilzade ve Nevin Ersoy da katıldı, görüş ve önerilerini ifade etti.

Öneri, yürürlükteki Fasıl 278 Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’nın, evlilik dışında doğan çocukların soydanlığının düzeltilmeden, soydanlığı düzgün olan çocuklarla aynı yasal statüye kavuşamayacakları temel mantığı üzerine kurgulaması gerekçesiyle hazırlandı.

Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’nın doğdukları anda anne ve babalarının evli olup olmadıkları kriteri üzerinden çocukların “soydanlığı düzgün olan – olmayan” “nesebi sahih – gayrısahih”  “meşru – gayrımeşru” gibi ayrımlara tabi tutulmasının temelini oluşturduğu belirtilen öneride, “Bu onur kırıcı tanımsal ayırımların varlığı bile kabul edilemez iken; mevcut Yasa’nın çocukların kaydı, soyadı, velayeti ve/veya vesayeti, baba ile kişisel münasebet kurması, eğitim ve bakım masraflarının karşılanması gibi en temel konularda evlilik dışı çocuklara ilişkin ya farklı statüler tanımlayarak ya da hiçbir düzenleme içermeyerek ciddi bir ayırıma yol açtığı tecrübe edilmektedir” denildi.

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Bu durumun, hem Çocuk Hakları Sözleşmesi ile üstlenilen taahhütlere aykırı; çağın sosyal ve insani ilişki gerekleriyle uyumsuz olduğunu belirten öneri, evlilik dışında doğan çocuklara yönelik haksızlığı sona erdirme amacı güdüyor.

Tüm çocukların doğum anından itibaren eşit olduğu fikri üzerine kurgulanan öneri Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklara ve evlilik içinde doğan çocukların statüsünü düzenleyen Aile Yasası’ndaki düzenlemelere paralel düzenlemeler içeriyor.

Komite, bahse konu yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 15:31
Anahtar Kelimeler:
Siyasi İşler Ve Dışilişkiler KomitesiMeclis Hukuk
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