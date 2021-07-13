Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da temaslarda bulunuyor

Komite Başkanı Yasemi Öztürk görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC’nin dostluğunun önemine değinerek “Bizim birbirimizden başka dostumuz yoktur” dedi.

Çeşitli farklı fikirler ve düşünceler olsa da dışarıya karşı birlik halinde tek ses verilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, KKTC’nin kurulduğu günden beri anavatanının hep yanında olduğunu dile getirdi.

Öztürk, ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulunarak bu tip toplantı ve ziyaretlerin artması gerektiğini kaydetti.



KKTC Komitesinin Covid-19 tedbirleri sonrası Dışişleri Komisyonunun ilk misafiri olduğunu ifade eden Kılıç, KKTC’de yapmış oldukları toplantıların da çok verimli geçtiğini ifade etti.



