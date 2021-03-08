banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Meclis Hukuk Komitesi 2 yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, bu sabah yaptığı toplantıda YYK üyeliği başvurularını değerlendirdi ve iki tasarıyı görüştü.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:00
Meclis Hukuk Komitesi 2 yasa tasarısını görüştü
banner337
banner391

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Yayın Yüksek Kurulu üyeliği başvurusunun değerlendirilmesi yanında, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’’ ve “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’’nı ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği başvurusunun değerlendirilmesini görüştü. Komite adayların yasada aranan niteliklere haiz olduklarını tespit ederek konuyu oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü. 

“KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde E-Devlet Programı'nın gerçekleştirilmesi, yürütülmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilebilmesi, mali suçlar ile ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi adına; detaylı analizlerin gerçekleştirilmesi, mevzuat danışmanlığının ve alan uzmanlığının sağlanması, uygulamaların geliştirilmesi, teknik altyapının hazırlanması, sayısallaştırma ve veri aktarımı çalışmalarının yapılması, test ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri sunularak sürdürülebilir bir yapı kurulabilmesi ve proje yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işletme ve operasyona yönelik işbirliği yapılması amacıyla 11.02.2021 tarihinde imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönünden yasal işlerlik kazandırmak amacıyla işbu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin ( Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak Başbakanlık’tan Zeynep Denner ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener katılarak görüş ve düşüncelerini aktardılar.

banner341
TC İLE PROTOKOLE ONAY YASA TASARISI

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

“KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi de şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ülke ve halkları arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini geliştirmek, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda kültürel tanıtım, teknik destek, eğitim ve gerekli diğer hususlarda var olan işbirliğinin artırılması amacıyla 13 Şubat, 2020 tarihinde kültürel işbirliğine yönelik imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın “Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma”yı düzenleyen 90 (1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2021 15:05
Anahtar Kelimeler:
Meclis Hukuk Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Vakıflar’dan vakıf kuran kadınlar için etkinlik
Vakıflar’dan vakıf kuran kadınlar için etkinlik
Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı
Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı
Canaltay: “Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”
Canaltay: “Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”
Sennaroğlu, kadın milletvekillerini ağırladı
Sennaroğlu, kadın milletvekillerini ağırladı
Özyiğit Kadınlar Günü’nü kutladı, hükümeti eleştirdi
Özyiğit Kadınlar Günü’nü kutladı, hükümeti eleştirdi
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ seçildi
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ seçildi
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan kadın sağlık çalışanlarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Tatar’dan kadın sağlık çalışanlarına ziyaret
Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner oldu
Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim