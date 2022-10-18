Meclis Güncel Konuşmalarla Devam Ediyor

Lefkoşa, 18 Ekim 22 (TAK): Cumhuriyet Meclisi Genel
Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmaları devam ediyor.
Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na cevap veren CTP
Milletvekili Erkut Şahali, Ataoğlu’na ortağı ile konuşmasını tavsiye ederek, “Bu
müzakere samimiyetle yapılmıyor” dedi. “Ortada samimiyet bağlamında bir eksiklik
vardır” diyen Şahali, “Bütün olunsaydı kurumların kime bağlı olduğu fark etmezdi”
şeklinde konuştu.
Gerçeğin böyle olmadığını savunan Şahali, “Ne siz o kadar
safsınız, ne biz o kadar safız” dedi. Toplumsal adaletten bahsettiklerini dile
getiren Şahali, kamu bankası gibi iki hayati kurumun siyasete kurban
gitmemesinin dileği olduğunu belirtti.
-Solyalı
CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Karma
Evliliklerden Doğan Çocukların İnsan Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.
Konuşmasına Erkut Şahali’ye verilen cevaptan tatmin olmadığını
dile getirerek başlayan Solyalı, yolsuzlukla mücadele konusunda ısrarlı
olacaklarını kaydetti.
Karma evlilikten doğan çocukların, “Bizler yasa dışı çocuk
ilan ediliyoruz… Bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor” dediğine dikkat çeken
Solyalı, bu konunun gündem yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Solyalı, bu
sorunun toplumsal bir sorun haline geldiğini söyledi.
Anne ve babalar da içerisine dahil edildiğinde bu konunun
30 bin kişiyi etkilediğini ve bu çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı
olamadığını kaydeden Ürün Solyalı, yıllara göre vatandaşlık başvuru oranlarını
açıkladı. Güney Kıbrıs yöneticilerinin bu konuda gerici bir yaklaşım sergilediğini
ifade eden Solyalı, ülkedeki sendikaların insan hakkı ihlaline uğrayan çocuklar
için girişim başlattığını anlattı.
Çocukların anne veya babasının TC kökenli olmasından kaynaklanan
insan hakları ihlaline dikkat çeken Solyalı, bu kişilerin görmezden
gelinmesinin, günlük hayatı etkilediğini kaydetti. Konunun sadece hukuki olarak
ele alınmaması gerektiğini ifade eden Solyalı, “Bu mesele Güney Kıbrıs’ın
meselesidir denilemez” diyerek, Cumhurbaşkanlığı tarafından girişim yapılmadığı
için konunun geriye düştüğünü savundu.
Yönetim olarak ne yapabileceği konusunda ciddi bir
çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ürün Solyalı, bunun için siyasi irade
olması gerektiğini söyledi. Karma evlilikten kaynaklı seyahat özgürlüğü
sıkıntıları yaşandığına değinen CTP Milletvekili Solyalı, vize alım kolaylığı
sağlanması önerisinde bulundu.
Bu konunun eğitim ve çalışma hayatı konusunda da sorunlar
yarattığını ifade eden Solyalı, karma evlilikten doğan çocukların Güney Kıbrıs’ta
çalışma hayatına katılabilmesi için talepler olduğunu söyledi.
BM konvansiyonlarını onaylayan Güney Kıbrıs’a bu girişimlerin
yapılması gerektiğini kaydeden Solyalı, AB yetkililerine yapıcı girişimler
yapılması önerisinde de bulundu. “Bu insan hakkıdır” diye konuşan Solyalı, “Cumhurbaşkanlığında
oturanların bu konuya çözüm bulmak zorunda olduğunu” söyledi.
-Taçoy
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, Solyalı’nın
çok hassas bir konuya değindiğini belirterek, karma evlilikten doğan çocuklar
için gereğinin ne olduğunun hiçbir zaman haykırılamadığını kaydetti.
İki toplumlu bir aktivite düzenlendiğinde dahi bu
çocuklara ayrım yapıldığını dile getiren Taçoy, bunu yapanın Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi olduğunu söyledi.
-“Bu konu Avrupa Birliği’nin bir ayıbıdır”
Bu konunun aslında Avrupa Birliği’nin ayıbı olduğunu
vurgulayan Taçoy, AKPA’ya gidildiğinde bu konunun lobisinin yapıldığını
belirterek, bu işi düzeltecek tek yerin, Avrupa Parlamentosu olduğunu
söyledi.
“Bu haksızlığı anlatmak bizim görevimizdir” diye konuşan
Taçoy, ülkede küçük yaştan itibaren ayrımcılık tohumlarını eken zihniyete dur
demenin KKTC Meclisi’nin görevi olduğunun altını çizdi. Bakan Taçoy, bunu
el birliğiyle yapmak gerektiğini kaydetti.
2 bin kişinin Güney Kıbrıs’ta çalıştığını dile getiren
Bakan Taçoy, işçi adı altında çalışmıyorsa bu kişilere Yunanca bilmesinin şart
koşulduğunu belirtti. “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda resmi dillerin Türkçe,
Elence ve İngilizce olduğunu” kaydeden Taçoy, Elence ve İngilizce’nin kabul
edilmesine rağmen Türkçe’nin kabul edilmediğini söyledi.
-Kürşat
CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat “Üretim Sektöründe
Artarak Devam Eden Sorunlar” konulu güncel konuşmasına, “Ne yazık ki sorunların
sonu gelmiyor” diyerek, başladı.
Üreten kesimlerin en önemli maliyetinin akaryakıt
olduğunu ifade eden Kürşat, “Dünyada pandemiyle birlikte üreticiler
desteklenirken, bizde köstekleniyor” iddiasında bulundu.
Gübre fiyatlarının en fazla zam alan girdi maliyetlerinden
biri olduğunu belirten Kürşat, hiçbir çiftçinin bu koşullarda peşin gübre
alacak durumu olmadığını söyledi.
DGD ödemeleri zamanında yapılmadığı için desteklerin
erdiğini kaydeden Fide Kürşat, bu koşullarda ekip, biçmenin “cambazlık”
istediğini savundu.
Akaryakıt, elektrik, gübre, zirai ilaçlara gelen zamların
sektörü etkilediğini belirten Kürşat, üreticinin Cypfruvex’e güveninin
kalmadığını ileri sürdü.
“Kimse kaynak yok demesin, hepimiz kaynakların olduğunu
biliyoruz” diye konuşan Kürşat, devletin kaynaklarının çarçur edildiğini iddia
etti.
Kürşat, maliyet artışına hükümet önlem almadığı sürece üretimin
durma noktasına geleceği uyarısında bulunarak maliyetlerin artmasında
devletin kurumlarının da etkisi olduğunu söyledi.
Et tüketmenin lüks olduğuna işaret eden Kürşat, bir
düzine yumurtanın 40 TL’yi geçtiğine dikkat çekerek, “Ne olacak bu insanların
hali?” diye sordu.
“Açlık aldı başını gidiyor” diyen Kürşat, çocukların
okullara kahvaltı yapmadan gittiğine dikkat çekti. Kürşat, kedi-köpek mamalarındaki KDV’lerin de düşürülmesi gerektiğini belirtti. Kürşat, akaryakıt ve
elektrikteki artışın domino etkisi yarattığını söyledi.
-Oğuz
Tarım ve Doğal Kaynaklar Dursun Oğuz ise, Kürşat’ın bazı
konularda çelişkili ifadelerde bulunduğunu dile getirerek, ülkedeki en büyük
girdi maliyetinin enerji ve tarımda gübre olduğunun bilindiğini kaydetti. Oğuz,
“Eldeki imkanlara göre neler yaptığımızı söyleminizi beklerdim” dedi.
Popülizm yapıldığı eleştirisinde bulunan Bakan Oğuz, eldeki
imkanları zorlayarak, üretimin devam etmesi adına destek verdiklerini kaydetti.
İthal yem getirerek, alternatif olarak üreticiye bu imkanı sunduklarını ifade
eden Oğuz, mısır getirerek, satışa sunduklarını belirtti.
Akaryakıt desteğini artırdıklarını ancak bunun yeterli
olmadığını ifade eden Oğuz, girdi maliyetlerinde gübrenin üreticiyi
etkilediğini kaydetti. Üreticiye gübre konusunda 150 TL destek verildiğini
belirten Bakan Oğuz, “Bu onaylandıktan sonra başka söz söylemeye gerek yok”
diye konuştu.
Bakan Oğuz, hükümetin inisiyatif alarak, ekstra destek verdiğini
kaydederek, narenciyeyle ilgili ek bütçeye konulan dalında kalan ürünle
ilgili 90 kuruşluk desteğin yaklaşık 15 milyon TL olduğunu ve önümüzdeki günlerde ödemesinin
yapılacağını söyledi. Oğuz, Cypfruvex’in de üreticilere kalan ödemesiyle ilgili
çalışma yaptığını söyledi.
-“Siyah camlı pencerenin arkasından değil, camları açarak
geliyoruz”
Sorunları ve tarlada ne olduğunu bildiğini belirten Oğuz,
“Çevremize bakıyoruz. Öyle siyah camlı pencerenin arkasından değil, camları
açarak geliyoruz” şeklinde konuştu.
CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin yerinden söz alarak, sorusu
üzerine Oğuz, bütçe rakamlarını mecburen aştıklarını belirterek, gidilecek
yolda ne ile karşılaşılacağının bilinmediğini kaydetti. Desteklerinin gününde
ödenmesinin önemini vurgulayan Bakan Oğuz, akaryakıt desteğinin gelecek ay
verileceğini söyledi.
-Baybars
Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars,
“Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Fide Kürşat’ın sorularının
yanıtsız kaldığını savunarak, hükümetin “muhalefetteymiş gibi davrandığını”
savundu. 10 ayda 3 hükümet kurulduğunu ifade eden Baybars, halkın pahalılık ve
yoksullukla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Güngör Çöplüğü’nün hukuk katliamına ciddi bir
örnek olduğunu ileri süren Baybars, çöplüğün yağmura rağmen yanmaya devam
ettiğini kaydetti.
Kıb-Tek ihalesinin bir türlü sonlanamadığını dile getiren
Baybars, hükümetin toplumun ucuz elektrik almasının önüne geçtiğini savundu.
Güney Kıbrıs enerji anlaşmasına imza atarken, ülkede elektrik kesintilerinin
duyurusunun yapıldığını dile getiren Baybars, sanayicilerin artan girdi
maliyetlerini azaltacak bir paketin açıklanmadığını veya çözüm bulunmadığını
kaydetti.
Hademelerin ve öğretmenlerin eylem yaptığına dikkat çeken
Baybars, kanser hastalarının bir buçuk aydır ilaç bulamadığına işaret etti. Baybars, 5G
ihalesinin de sonuçlanamadığını, yeni havayolu sürecinin de
kapandığını kaydetti. Ayşegül Baybars, yeni Ercan Havaalanı’nın ise kısmi
olarak açılabileceğinin söylendiğini dile getirdi.
Hükümetin toplumun sorunlarına çare olmasının mümkün
olmadığını öne süren Baybars, bütün bunlara karşın trafik ışıklarına kalp
yapıştıran kişiye hızlı bir şekilde ceza yazılmasını eleştirdi.
-Küçük
Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük,
“Yerel Yönetimlerde Reform Süreci ile Denetim Sisteminin Önemi” konulu güncel
konuşmasında, yerel yönetimlerin, yerelden kalkınmayı merkeze koyduğunu
belirterek, halkın huzur ve mutluluğunu artırmanın belediyelerin görevi olması
gerektiğini kaydetti.
Yerel yönetimler açısından değişen yapıya kulak verilmesi
gerektiğini belirten Küçük, reform sürecinde denetimin önemini vurguladı.
“Denetim yönetimin işlevlerinden biridir” diyen Küçük,
bunların ayrı düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Ciddi ölçülebilir denetimi
hayata geçirmek gerektiğini ifade eden Hasan Küçük, belediyelerin 51/95 sayılı yasasında
da ifade edildiği gibi stratejik planlamanın hayati önem taşıdığını söyledi.
İç denetim biriminin önemine işaret eden Küçük, yasaların
uygulanması gerekliliğini kaydetti. Denetimin kapsam ve türlerinin yasaya
konulması önerisinde bulunan Küçük, bu konunun partiler üstü bir konu olduğunu
belirtti.
Küçük, denetimin bir bütün olduğunu dile getirerek, iç
denetime sonuçta değil süreçte ihtiyaç olduğunu söyledi. Belediyelerde iç
denetim birimi kurulması önerisinde bulunan Hasan Küçük, bu birimlerin Sayıştaylığın
da verimliliğini artıracağına inanç belirtti.
Geç kalınan, zamanında gerçekleşmeyen denetim sonucunda, bitmişin
tespiti şeklinde yürütülen denetim anlayışının terk edilmesi gerektiğini
kaydeden Küçük, iç denetimin, yerel yönetimlerden başlayarak, tüm kamu
kuruluşlarına yayılabileceğini söyledi.
Küçük, “Denetim kamusal yarar sağlar” diyerek, “Belediyelerin
genel amacı mutlu insanlar değil mi?” diye sordu. Küçük, bu modelde kamu
verimliliğinin artacağını kaydetti.
(AF/GÜL) Ek verilecek
Haber: Afet İlban