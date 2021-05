Meclis güncel konuşmalarla devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Milletvekilleri güncel konuşmalarında hükümet icraatları ve güncel gelişmeler üzerinde duruyor.

OĞUZ: “SÜREÇ TÜM DENGELERİ ALTÜST ETTİ”

Konuşmacıları yanıtlamak üzere söz alan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığının dondurulması, zamlar, giderlerin kısılması, tasarruf, ödemelerin hükümetin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. İçinden geçilen sürecin tüm dengeleri altüst ettiğini ifade eden Oğuz, zarar gören ekonomik durumu düzeltlmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

ŞAHALİ: “HÜKÜMET YASALARA VE MEVZUATA UYMUYOR”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümetin Yasalara Uyma Yükümlülüğü ve Başbakanın Bu Konudaki Sorumluluğu” konulu konuşmasında, hükümetin yasalara ve mevzuata uymadığını ifade etti.

ESKİ ESERE BAYRAK DİKİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Gazimağusa’da eski eserlere, dünya malına beton dökülerek bayrak asıldığını, Eski Eserler Dairesi’nin de bundan haberi olmadığını ifade eden Şahali, eleştirilerde bulundu, yapılan işlemin yanlış olduğunu ama bunları görmeye devam edeceklerine inanç belirtti.

Hükümete Gazimağusa’da surlar üzerine yapılan beton dökümü ve bayrak dikilmesi yanlışını derhal düzeltme ve yasalara uyma çağrısında bulunan Şahali, bu konuda takipçi olacaklarını söyledi.

Şahali, Bafra turizm bölgesinde 3 işletmeye solar enerji kurulumu için orman arazisi kiralandığını belirterek, devletin hükümet eliyle yürütüldüğünü, yasalara uyulmasının zorunluluk olduğunu, yasalar çerçevesinde düzgün hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Ancak hükümetin her alanda yasalara uymadığını, ayrımcılık yaptığını, örneğin BRT’de tüm bunların yapıldığını, tarafsız davranılmadığını, yanlı yayınlar yaptığını ifade eden Şahali, “Basın Odası” programının yayından kaldırılmasını eleştirdi.

Şahali, gümrük memurlarının sayısının artırılması, devletin gelir kaybının önüne geçilmesi, sağlıkta gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, eğer devlet gelir kaybı yaşıyorsa Ercan’da gelir paylaşımının neden ertelendiğini sordu.

ÇAVUŞOĞLU: "YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇMAK HER HÜKÜMETİN GÖREVİ"

Şahali’den sonra söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Bafra turizm bölgesinde otellere parsel ayrıldığını, otellerin tamamlanıp hizmete girmesi için beklediklerini, 4 şirketin otel yatırımlarını yaptığını, ülkeye değer kattığını, gelir getirdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, güneş enerjisinin önemine işaret ederek, yatırımcılara verilen izinlerde devletin teşvik vermediğini, yatırım maksatlı kiralamalarda gerekli yasal desteğin verilmesi için çalışmaların yapıldığını, yatırımcıların bu bölgeye yatırım yaparken çevreyi, doğayı koruyarak bu yatırımları yaptığını, başka yerde yer gösterilmesi durumunda da taşımaya hazır olduklarını anlattı.

Turizmin ülke için önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bafra’nın geliştirilmesi, rekabet edebilirliliği artırmak için bu yatırımların önemine işaret etti, yasalara aykırılık olmadığını, yatırımcıları kendilerinin buraya davet ettiklerini, yatırımcıların önünü açmanın her hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bayrak arkasına sığınarak hiçbir zaman birşey yapmadıklarını, ancak bayrağı yüceltmenin önemine işaret ederek, bayrakların eski eserlere zarar vermeden dikilmesinin daha doğru olacağına değindi ve bu konunun ilgili tarafların devlet ciddiyeti içerisinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

“HER SESİN YER ALABİLDİĞİ TOPLUMUN AYDINLANABİLDİĞİ BİR BRT İÇİN BÜTÇE AYIRIYORUZ”

BRT ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, BRT’de her dönem, her yönetim kurulu başkanının, her dönemin eleştirildiğini ifade ederek, bir grup gazetecinin yaptığı programın yayından kaldırılmasının sebebine bakacaklarını, her sesin yer alabildiği, toplumun aydınlanabildiği bir BRT için bütçe ayırdıklarını anlattı.

OĞUZ: “ERCAN’DAKİ ŞİRKET, YER TESLİMİ GEÇ YAPILDIĞI İÇİN GELİR KAYBI YAŞADI”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, gümrük çalışanlarının güvenliği ve sağlığı için her zaman çalıştıklarını, ek mesailer, personel alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, sorunların ortadan kalkacağını kaydetti.

Ercan’da gelir kaybı yaşayan işletmecinin gelir paylaşımı konusundaki ertleme talebi ile ilgili de konuşan Oğuz, yer tesliminin geç yapıldığını, ilgili şirketin gelir kaybı yaşadığını, ancak hükümetin ilgili firma ile gerekli görüşmeleri yaparak Maliye’ye gerekli akışın sağlanacağını, yatırımın da hızlı bir şekilde ülkeye kazandırılacağını söyledi.

İNCİRLİ: “AŞI SERTİFİKASI TAMAMLANMALI”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19’a karşı aşılamada ve dijital aşı kayıtlarında ne durumdayız?” konusunda konuştu.

İncirli, ülkede yasaların uygulanmadığını ancak bu durumun geçmesine az kaldığını kaydetti. Covid-19’un ülkede ekonomi ve eğitimde büyük zararlara yol açtığını ifade eden İncirli, dünyada yaz sezonu yanaşınca seyahat için çalışmalar yapılmaya başlandığını anlattı.

Dijital yeşil geçiş kartı uygulaması ve çalışmalarının ülkede hızlandırılması gerektiğini, bunun seyahat için önemli olduğunu, uluslararası adımların ülkede de atılması gerektiğini ifade eden İncirli, Avrupa Birliği’nde kişilerin Covid-19 ile ilgili tüm bilgilerinin yer aldığı kartların seyahat için önemine işaret etti. İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın da hem vatandaşlar hem de turistler için önemli olan bu aşı sertifikası ile ilgili çalışmalarını tamamlamasının önemine değindi.

Avrupa’da çift aşılı kişilerin seyahat özgürlüğünün yaz aylarında sağlanacağını ve ülkenin de bu sistem içine girmesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, sınır kapılarının açılmasının da özellikle esnaflar için önemine işaret etti, artık konunun sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Ülkede aşılamada gelinen yüzde 20 civarı aşılamanın yeterli olmadığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden İncirli, turizm ve yüz yüze eğitim için de aşılamanın önemine işaret etti.

Gazimağusa’da eski eserler üzerine dökülen beton ve dikilen bayrak konusuna da değinen İncirli, bayrağın, sanatçıların, sporcuların göğsünde ülke temsil edilirken dalgalanmasının önemli olduğunu kaydetti.

ATAKAN: “YIKIM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

HP Milletvekili Tolga Atakan, hükümetin ülkede gerçeklerden uzak, vatandaşların sıkıntılarından habersiz, sessiz bir oyun oynadığını savunarak, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, Maliye’nin gelir kaybı, insanların fakirleşmesi, esnafın iflası gibi konulara değindi.

Atakan, ülkede turizm ve eğitim konusunda ciddi kayıplar yaşandığını, birçok kişinin işini kaybettiğini, birçok iş yerinin kapandığını, yıkımın her geçen gün arttığını, 1500 TL’lik ödemelerin halen tartışma konusu olduğunu ifade ederek, bu konuları sürekli gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Covid-19 süreci ve ülke ekonomisi ile eğitim yanında insan sosyal yaşamına verdiği zararları anlatan Atakan, dünyadan bu sıkıntıların aşılmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili örnekler verdi, Kıbrıs’ın Güneyinde eğitim gören çocukların okula giderken Kuzeyde okulların kapalı olduğunu kaydetti.

“ÜLKENİN VE ÇOCUKLARIN GELECEĞİNDEN ÇALINIYOR”

Ülkenin ve çocukların geleceğinden çalındığını ifade eden Atakan, hükümetin bu konuda tüm ilgili tarafların katılımıyla yaz boyunca çalışma yapması çağrısında bulundu.

ARIKLI: “SURLARDA BAYRAK DAHA ÖNCE DE VARDI… GEREKLİ İNCELEME YAPILIP ZARAR VARSA TESPİT EDİLECEK”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa’da bayrak konusuyla ilgili yaptığı konuşamada, surlara yeni bir işlem yapılmadığını, bayrakların daha önce orada olduğunu ve yenilendiğini, sabitlenmesi için de az bir beton döküldüğünü, ancak gerekli incelemenin yapılıp zarar varsa tespit edileceğini anlattı.

“SINIR KAPILARI DA AÇILINCA EKONOMİ DÜZELECEK”

Arıklı, ekonomi alanında yaşanan sıkıntıların sağlık ön plana çıktığı için yaşandığını, ancak bunların geride kalacağını, açılımların başladığını, sınır kapılarının da açılmasıyla ekonominin düzeleceğine inanç belirtti.

ANGOLEMLİ: “YEREL YÖNETİMLER DENETLENMELİ”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yerel yönetimlerle ilgili konuşmasında, devletin iyi yönetilmesi için Anayasa’daki geçici 10. maddenin kaldırılması gerektiğini kaydetti ve bu konuda tüm partilerin bir araya gelip konuşmasını istedi.

Angolemli, yerel yönetimlerin denetlenmesi ve araştırılması gerektiğine, istihdamlar, ödemeler ve tüm konuların araştırılmasının şart olduğuna işaret etti. Belediyelerin yıllarca su, elektrik, emlak vergisi gibi ödemeleri aldığını ancak üzerine düşen ödemeleri yapmadığını veya alması gereken ödemeleri oy uğruna almadığını, seçim kaygısı ile istihdam yaptığını ifade eden Angolemli, belediyelerde disiplinin şart olduğunu söyledi.

“BELEDİYELERİ BATIRAN BAŞKANLAR CEZA ALMALI”

Hüseyin Angolemli, belediye yönetimlerinin sıkı denetim altına alınmasının önemine işaret etti, belediyeyi batıran başkanların ceza alması gerektiğini belirtti.

TÖRE: “SINIR KAPILARI AÇILMALI”

Daha sonra güncel konuşma için söz alan UBP Milletvekili Zorlu Töre, ekonomi ve sınır kapıları konusunu ele aldı.

Töre, sınır kapılarının kapalı olmasının ekonomiyi etkilediğini, bu yüzden kapıların açılması gerektiğini kaydetti. Rumların tel örgüler ve sınır kapılarıyla egemenliklerinin nereye kadar olduğunu kabul ettiğini ifade eden Töre, kapıların açılmasının, seyahat özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini kaydetti.

Zorlu Töre, öğrencilerin ve turistlerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine işaret ederek, aşı veya PCR şartı aranarak bunun yapılabileceğini, bu konunun sürüncemede bırakılmadan ve daha büyük ekonomik sorunlar yaşanmadan çözümlenmesi gerekliliğine değindi.

Güney ile KKTC arasında yeni kapıların açılması gerektiğini de ifade eden Töre, KKTC devletinin yaşatılması için ekonominin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.