Meclis Genel Sekreterliği’ne Seral Fırat atandı

Cumhuriyet Meclisi’nde üst düzey yöneticiler mevkilerinde atamalar ve görevden almalar yapıldı.

Meclis Genel Sekreterliği’ne Seral Fırat, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü’ne Pembe İnanç Unan Ersöz atandı.

9 Kasım 2018’den beri Meclis Genel Sekreteri olarak görev yapan İbrahim Avkan ile Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü olarak görev yapan Gülay Miralay ise görevlerinden alındı.

Atama ve görevden almalar yarından itibaren geçerli olacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdür mevkiine Erhan Akar le Elmas Kavunoğlu atandı. Bu görevi yürüten Ebru Çomunoğlu ise görevinden alındı.

Bu görevden alma ve atamalar ise 26 Şubat’tan itibaren geçerli oldu.