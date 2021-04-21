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Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantı gündemi yayımlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, gündemi açıklayarak toplanma çağrısı yapmasına rağmen, "çalışanların bir kısmının Covid 19 temaslısı olduğu" gerekçesiyle yarın da toplanması beklenmiyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:45
Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantı gündemi yayımlandı
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Meclis iç tüzüğü gereğince Danışma Kurulu’nun, “ara verilmesiyle ilgili kararının genel kurulda oylanamaması nedeniyle” toplantı çağrısı yapılması gerekiyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, geçtiğimiz pazartesi günkü meclis oturumunun bir kısım çalışanın Covid 19 temaslısı olması gerekçesiyle yapılamayacağını açıklamış ve meclis toplanamamıştı. Açıklamada ayrıca söz konusu teknik personelin temaslı olması gerekçesiyle 21 ve 28 Nisan tarihlerinde PCR testlerini tekrarlanmaları gerektiği belirtilmiş ve bu durumdan genel kurul çalışmalarının etkilenebileceği kaydedilmişti.

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Bu arada Cumhuriyet Meclisi’nden yarın saat 10.00 için yapılan toplantı çağrısının gündeminde sunuş işlemleri ve ardından milletvekillerinin güncel konuşmaları yer alıyor. Gündemde ayrıca yazılı ve sözlü sorular da bulunuyor.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 12:13
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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