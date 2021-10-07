Meclis Genel Kurulunda güncel konuşmalara yer veriliyor

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Pazartesi günü Meclis’in açılamaması konusuna değinen Arıklı, “CTP’nin bu konudaki tavrı kendi içinde tutarlı olsa da bize göre hukuk dışıdır” dedi ve yapılanın iç tüzüğe aykırı olduğunu kaydetti.

Arıklı Cumhurbaşkanı yurt dışındayken Meclis Başkanının ona vekalet etmesi dolayısıyla Meclis’teki görevini ifa edip edemeyeceği konusundaki yasal durumun hukukçular tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.

Kıb-Tek konusuna değinen Arıklı, “kurum benim yaptığım icraat dolayısıyla asla zarar etmemiş, aksine kar etmiştir” dedi.

Yakıt konusunda ciddi bir algı operasyonu oluşturulduğunu söyleyen Arıklı tahliller hakkında çıkan haberlere de değinerek, alınan numunelerin limit değerlerin dışında olduğu haberlerini TPIC’e ilettiklerini anlattı.

TPIC’ın “ben malımın arkasındayım, isteyen herkesin önünde numune alalım” dediğini ve günün sonunda Ombudsmandan, Belediyeler Birliğine ve Yeşil Barış Hareketine birçok kesimin numune aldığını kaydeden Arıklı, çıkan sonucun temiz olduğunu söyledi.

Arıklı “Umarım TPIC bizi mahkemeye vermez” diyerek, TPIC’in itibarlı bir kuruluş olduğunu kaydetti, “bu itibarlı kuruluşun itibarını birileri üç kuruş için yerle bir etti” dedi.

TPIC’in ihaleyi almamak için yüksek fiyat vermeye başladığını ifade eden Arıklı, MİK yöneticileri ve üyeleri hakkında şahsi olarak dava açacağını belirtti.

Ortada ciddi bir rant olduğunu söyleyen Arıklı, CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye “bu opsiyon belgesi geçerli midir” diye sordu.

Özdenefe’nin bahsettiği Sanayi Bölgesindeki yerin Tarım Bakanlığı tarafından kendi kurumlarına devredildiğini kaydeden Arıklı, tapu kayıtlarının yapıldığını ve herhangi bir yasa dışılık olmadığını ve talip olanlara verildiğini söyledi.

İlgili yerin tasarrufunun da kendilerinde olduğunu kaydeden Arıklı, ilgili arazinin bir kısmının Sanayi Dairesine devredildiğini ve sanayi bölgesi ilan edildiğini anlattı.

TPIC’le ilgili tahlil raporlarına inanmadığını dile getiren Arıklı “TPIC bu konuda oldukça haklı, tam bir kumpas var, bu kumpas ortaya çıktıktan sonra konuşacağız” dedi.

Kurumun taşıma fiyatlarının düşmesi sayesinde kar ettiğini söyleyen Arıklı “Bana teşekkür etmeniz lazımken bana kurumu zarara uğrattın diyorsunuz” dedi.

Yaptıklarının denetlenmesinden hiç sıkıntı duymadığını söyleyen Arıklı, TPIC’in ilk ihalede sunduğu belgenin sahte olmadığını, sadece orijinal değil pdf olduğunu dile getirdi.

Şu anda ortada bir mücbir sebep olduğunu, 2016’daki uluslararası anlaşmanın süresinin Ekim ayında dolduğunu söyleyen Arıklı, artık doğrudan alım yapılamayacağını kaydetti.

Arıklı şu anda ihaleye çıkılamayacağını, doğrudan alım yapılamayacağını vurguladı.

CANDAN

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan da konuşmalara yanıt vererek, Pazartesi günü gerekçelerini sunarak dilekçe vererek en yaşlı üyeyi görevlendirdiğini belirtti.

Candan, Angolemli ve Töre’nin ilgili konudaki açıklamalarının ortada olduğunu söyledi.

Candan, hükümet, eğer nisap sorunları bulunmasa ve o gün Meclisin açılması çok istese en yaşlı üye başkanlığında bu denemenin yapılabileceğini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Özdenefe’nin arazi kiralanması konusundaki sorusuna yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Bahse konu arazinin iki bölüm olduğunu, derenin kenarındaki telsiz alanın verilebileceğini, ancak telli alanın verilemeyeceğini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına uyarıda bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu, dün bölgede bazı işaretlemeler yapılınca Bakan Arıklı’ya “derhal bu işi düzelt” dediğini ifade etti.

Bugün Meclis’e giderken ilgili firmanın orada kazık çakmaya çalıştığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyleyen Çavuşoğlu, böyle bir adım atılmasına izin vermeyeceklerini, Meclis’ten çıkınca, çakılan kazıkların sökülüp atılması konusunda talimat vereceği bilgisini verdi. Çavuşoğlu, bu konuda tavizleri olmadığını anlattı.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de Meclis’te tarihi bir oturum yaşandığını kaydetti. Çavuşoğlu’nun kürsüye çıkarak Başbakan Yardımcısı’na madem benim uyarılarımı dikkate almıyorsunuz ben de kazıkları sökeceğim dediğini, ülkenin bakanlarının Meclis kürsüsünden birbirlerine had bildirdiğini, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Durum buyken hükümetin devam etmesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özdenefe, salonda iktidarı temsil eden bir bakan bir vekil bulunmadığını kaydetti; “Ülkenin geldiği noktayı şiddetle kınıyorum. Salona derhal hükümeti temsilen bir bakan gelmezse biz de gereğini yapacağız” dedi.

Bunun üzerine Candan Meclis çalışanlarına hükümet mensuplarına uyarıda bulunması talebinde bulundu.

İNCİRLİ

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Covid-19 ile Mücadelede Hükümetin Yetersiz Aşılama Politikası” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın öfkesini kontrol edemediğini söyleyen İncirli, Arıklı’nın “ruh hastası” nitelemesine işaret ederek, öfke kontrol sorununun tıbbi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Azınlık hükümetini halkın emanetlerine hıyanet etmekle suçlayan İncirli, ülkede bu emanetin değerini bileceklerin de olduğunu söyledi, “kimse karamsarlığa kapılmasın” dedi.

“Ülkede sağlık krizi devam ederken Sağlık Bakanı’nın nerede olduğunu bilen yok” diyen İncirli, ülkede aşılamanın istenen noktada olmadığını belirtti.

Ülkede ilk aşılamanın üzerinden 10 ay geçtiğini, bu sürede yapılan aşıların bazılarının etki sürelerinin geçtiğini ifade eden İncirli, kaç kişinin in-aktive aşı olduğunu ve aşı etkinliklerinin bittiğini sordu.

Üçüncü doz aşılanmanın neden yavaş ilerlediğinin açıklanması gerektiğini kaydeden İncirli, hükümetin aşılama konusunda gerekli adımları atmadığını söyledi.

12-18 yaş çocuklarda aşılama oranını, çift doz aşıyla etki süresi geçenlerin oranını, üçüncü doz aşılama oranını, aşılamanın neden yavaş gittiğini soran İncirli, 50 bin doz Astra Zeneca aşısının iade edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Sadece sağlık için değil ekonomi için de eğitim için de aşılamanın önemli olduğunu dile getiren İncirli, covid sonrası döneminde de sağlık sorunları yaşandığını anlattı, bununla ilgili bir hazırlık olup olmadığını sordu.

Sağlığa öncelik verileceğinin söylendiğini ancak durumun bu olmadığını söyleyen İncirli, “verilen sözler nerede” diye sordu, devlet hastanelerinden hizmet alınamadığını kaydetti.

Acil servislerdeki hekim eksikliğinin can yakıcı durumda olduğunu söyleyen İncirli “Hükümet hem topluma hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına eziyet çektiriyor” dedi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Aşılanmanın, sadece sağlık Bakanlığı değil herkesi ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Ataoğlu konunun eğitim ve turizm açısından da önemli olduğunu anlattı.

Aşılanmayla ilgili aldığı bilgileri de paylaşan Ataoğlu, 1 doz aşı olanların oranının yüzde 70,54, 2 doz aşı olanların oranının yüzde 64,13 olduğunu, 43 bin kişiye 3’üncü doz aşı yapıldığını kaydetti. Ataoğlu stokta 110 bin doz Sinovac, 9 bin doz Biontech aşısı olduğunu ifade ederek, Ekim sonu tarihi bitecek 50 bin Astra Zeneca aşısı olduğu bilgisini verdi.

Ataoğlu, halka aşı olma çağrısında da bulundu.

Ercan’dan ülkeye girişlerde yaşanan sıkıntıların sorulduğu Ataoğlu, turizm alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Havalimanı girişlerindeki sıkışıklığı birebir kendisinin de yaşadığını söyleyen Ataoğlu, gereken düzenlemelerin yapıldığını anlattı.

Ataoğlu, Bakanlar Kurulunda, ülkeye gelecek kişilerin uçaklarda bekletilmemesi için gereken adımların atılması çağrısında bulunduklarını da söyledi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin bakanlık bahçesindeki eylemiyle ilgili soru üzerine Ataoğlu, konuyla ilgili mutabakata varıldığını anlattı.

ŞAHİNER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Ülke Şantiye Alanına mı Çevrildi Enkaza mı?” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Yürütmenin her bacağının topalladığını, geriye dönüşü zor bir sürece girildiğini söyleyen Şahiner, Anayasa ihlallerini takip etmekte zorlandıklarını söyledi.

Eğitim alanında fırsat eşitliğinin “bombalandığını” kaydeden Şahiner, hükümeti “eğitimdeki aksaklığını görmezden gelmekle” suçladı.

Sağlık alanındaki sürecin “beceriksizce” yönetildiğini söyleyen Şahiner, bu durumun önümüzdeki kışı her anlamda risk altına soktuğunu belirtti.

Yapılan zamlara işaret eden Şahiner, 15 gün içerisinde asgari ücretteki artışın silinip süpürüldüğünü kaydetti.

Ülkede “enkaza dönmüş” yollar olduğunu dile getiren Şahiner, tarım alanında da gereken adımların atılmadığını söyledi.

Ülkede bugün marulun ithal edildiğini ve satış fiyatının 15 TL olduğunu belirten Şahiner tarım konusunda gerekli adımlar atılmazsa kışın durumun çok daha kötüleşeceğini belirtti.

Yedidalga balıkçı barınağına da değinen Şahiner, burada daha önce bazı iyileştirmeler yapıldığını ancak bölgede askerle sorun yaşandığını söyleyerek, “bu insanların sorunları bir an önce çözülmeli” dedi.

Erhan Arıklı’nın kendisi hakkında zem ve kadih davası açtığını belirten Şahiner, davaya konu sözlerini tekrar ederek daha sonra bunları mahkemede kanıtlayacağını anlattı.

ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit, “Öğretmenlik Tayin-Terfi Sınavları ve Eğitim” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

“Ortada bir hükümet yok” diyen Özyiğit, “bu bir yüz karasıdır” ifadelerini kullandı.

Özyiğit BRT’nin Kıbrıs Türk toplumunun malı olduğunu kaydederek Meclis yayınlarında buna uygun davranılmasını talep etti.

Önceki dönemde projesi başlatılsa da son dönemde açılan okullarla ilgili hükümeti tebrik ettiğini söyleyen Özyiğit, okulların 3-2 sistemine geçtiğinin öğretmenlere ve ailelere okul açıldıktan sonra bildirildiğini kaydetti, “3 ay ne yaptınız” diye sordu.

“Yüz yüze eğitim olmazsa olmaz” diyen Özyiğit, yüz yüze eğitime devam edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için sendikaların yaptığı çalışmayı Bakanlığın “elinin tersiyle ittiğini” söyleyen Özyiğit, sürecin öğretmenlerin bireysel inisiyatifiyle yürütüldüğünü belirtti.

Hala daha okullarda öğretmen ve idareci eksikliklerinin tamamlanmadığını söyleyen Özyiğit, bunların Ağustos ayında çözülmüş olması gerektiğini anlattı.

Atamalardan ve emekliliklerden sonra boşalacak yerlere KHK ile öğretmen tayin edilmesi gerektiğini anlatan Özyiğit, bu boşlukların geçici öğretmenlerle doldurulmasının planlandığını duyduğunu anlattı.

Özyiğit geçici öğretmen almak yerine sınava girip gerekli puanı alıp sırada bekleyen öğretmenlerin bir an önce istihdam edilmesi gerektiğini belirterek, bu işe siyaset karıştırılmaması gerektiğini anlattı.

Özyiğit, son yapılan sınavlarda sorularla ilgili hata yapıldığını da kaydetti.

Kültür Dairesinin her yıl düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışmasından para ödülü alacak olanlara para ödül çeki verilememesine işaret eden Özyiğit, “böyle bir şey varsa neden tören düzenliyorsunuz” diye sordu.

Özyiğit, kendisinin hükümet adına utandığını belirtti.