MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI-3

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

ROGERS

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale R. Rogers, “Sağlık Alanında Son Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers, Girne hastanesi için karkas bina alındığını, ihaleye de çıkıldığını ancak ihalenin bir şekilde iptal edildiğini hatırlatarak, Girne nüfusu göz önünde bulundurularak Akçiçek’in poliklinik hizmeti görmesi ve yeni hastanenin halkın kullanımını sunulması gerektiğini söyledi.

Yeni Lefkoşa hastanesi projesiyle ilgili arazinin TC Elçiliği’ne devredildiğiyle ilgili söylentilere değinen Rogers, yeni bir hastaneye ihtiyaç olduğunun herkes tarafından bilindiğini ancak bunun ülkenin ihtiyaçları belirlenerek planlanmasının önemine değindi.

Yeni hastanenin yatak kapasitesinin neye göre belirlendiğini ve yerinin hangi kriterlerle seçildiğini soran Rogers, eğer arazi devredildiyse sebebini bilmek istediğini kaydetti.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 3 büyük ilçede yeni hastaneler planladıklarını, Lefkoşa hastanesi için 2016’da yer tespit edildiğini ve 500 yataklı proje hazırlandığını belirterek, kullanım hakkının da Bakanlar Kurulu kararıyla devredildiğini doğruladı.

15 Kasım’da temel atmak için çalışma yaptıklarını, 500 yatağın fazla görülebileceğini ancak bunun ileriye dönük yapıldığını ifade ederek, İlaç Eczacılık Dairesi’ni ve Devlet Laboratuvarı’nı da bu planlamanın içine dahil ettiklerini söyledi.

Girne’de alınan binayla ilgili teknik sıkıntıdan dolayı ihalenin iptal edildiğini tüzük değişikliğinin 10 gün önce yapıldığını işleyişi hızlandırdıklarını kaydeden Üstel, en kısa sürede ihaleye çıkılacağını belirtti.

Üstel, Güzelyurt’ta inşaatı 2016 yılından beri devam eden hastane için de belli kısımlar için ihaleye çıkıldığını Planlama İnşaat Dairesi’nin de 3. etap için çalışma yaptığını anlattı.

Üstel, tüm bu hastanelerin tamamlanmasına yetecek bütçeleri olmadığını ancak en azından koruma altına alacak aşamaya getirmeyi planladıklarını söyledi.

ŞAHALİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de “Yasama Tatili Öncesi Azınlık Hükümetine Tavsiyeler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Meclisin son denetim günü olduğunu hatırlatan Şahali, hükümet yetkililerinin erken tatile girdiğini vatandaşın serzenişlerine cevap verecek adımlar atılmadığını kaydederek bugünkü gazete başlıklarından örnekler verdi.

“Mecliste olmayacağız ama nefesimiz enselerinde olacak” diyen Şahali, bugün mahkemeden çıkan kararın hükümeti kendine getirmesini temenni etti.

Şahali, içinde bulunulan durumda hükümetteki bir partinin diğer hükümet partisinin başkanlığına kimin aday olup olmaması gerektiğiyle ilgili söylemlerde bulunmasını eleştirerek, yurttaşın esenliği devletin kurumlaşmasına yönelik herhangi bir kaygı olmadığını ifade etti.

Hükümetteki partilerin, parti içi çekişme ve kavga içinde olduğunu savunan Şahali, bu ülkede 1 yıl önce hayvan gıdası olsun diye satılan et, ekmek, tavuk gibi ürünlerin şu an insan gıdası olarak satışta olduğunu dile getirdi.

Şahali, Bakanlar Kurulunun aldığı kararların hep siyasi olduğunu, halkın çıkarı için herhangi bir karar alınmadığını ifade ederek, hükümetin 18 gündür Taşel’in patronuyla görüşmeyi bile beceremediğini söyledi.

Devletin tek kuruşu olmayan kooperatiflerin partilerin çıkarı için meze haline getirildiğini kaydeden Şahali, ülkenin kaynaklarını bu şekilde tüketme hakkı görenlerin toz zerresi kadar hakkı olamayacağını belirtti.

Şahali, ülkede bir an önce erken seçim yapılması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türklerinin varlığının geçmişte de tehlike altına olduğunu yaratılan tüm tahribata rağmen kendilerinin her zaman oldukları yerde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Şahali, “Gelecek yıl bugün bir kısmımız burada olamayacak” diyerek yeni hükümetle yılı tamamlayacaklarını ifade etti.



ÖZDENEFECTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Genel Kurulda hükümetten kimsenin bulunmamasını eleştirerek bunun usule aykırı olduğunu gelmeyeceklerse Genel Kurul toplantısına temsilci bir bakan gelene kadar ara verilmesini istedi.Özdenefe hükümetin bu saygısızlığının kabul edilebilir olmadığını belirterek bir kez daha tekrarlanmamasını istedi.İNCİRLİCumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin, “Devlet Kurumlarının İçinde Bulunduğu Tehlike” ile ilgili güncel konuşma yaptı.Ölü gözünden yaş beklenmeyeceğini, o yüzden hükümetten de bir şey beklemediklerini kaydeden İncirli, yapacağı konuşmayı dünyanın hiçbir yerinde birinin yapmasını dilemediğini söyledi.

Ülkenin tüm kurumlarıyla bir çöküş içerisinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurultaylara yapılan müdahaleler sonucunda, var olan sorunların içinden çıkılmaz bir hal aldığını savundu.

Ülkenin güvenlikle ilgili ciddi sorunları olduğunu, faili meçhul cinayetleri araştıramadığını, kara para ve uyuşturucuyla ilgili konularda çalışma yapılmadığını tüm bunlar hakkında yabancılardan bilgi aldıklarını kaydetti.

İncirli, ülkeye gelenlerin ne yaptığını araştıran olmadığını, suç haberlerinin gazetelerin tamamını kapladığını belirterek, ülkede anayasa, tüzük çiğnenirken hiçbir yetkilinin gözlerine bakamadığını söyledi.

Erken seçim tarihinin de akıl almaz bir inatla ülkenin hukukun üstünlüğünün çiğnendiğini kaydeden İncirli, bugün mahkemenin aldığı kararın bile hükümetin ne kadar yasa tanımaz olduğunu kanıtladığını belirtti.

İncirli, “hükümetin yasaları çiğneyerek attığı adımlara örnekler” vererek, hükümetin ne kadar borçlandığını ve ne kadar dış kaynak kullandığını bile bilmediğini söyledi.

Hükümetin halkı taammüden yoksullaştırdığını, örgütlü yapıyı bozarak ekonomik olarak ses çıkaramaz hale getirmeye çalıştığını savunan İncirli, devletin halkın temel ihtiyaçlarını, sağlık, eğitim gibi kurumlara yatırım yapmak zorunda olduğunu hatırlattı.

İncirli, “Onların tek derdi var olan iktidarlarını 1 gün daha uzatmak” diyerek, muhalefeti bile içine sindiremeyen dinlemeyen bir hükümetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İncirli, hükümetin kurultay hesaplarıyla seçim tarihi belirleyemediğini de vurguladı.

MANAVOĞLU

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da “Toplum Gailesi Yerine Koltuk Gailesi İçin Elini Taşın Altına Koyanlar” başlıklı konuşma yaptı.



Manavoğlu, hükümetin hedefe giden her yol mubahtır mantığıyla ilerlediğini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının özgüvenine zarar veren hükümetin varlığını herkesin hissettiğini belirtti.

Hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili attığı adımın yasal olmadığının bugün kanıtlandığını söyleyen Manavoğlu, kendilerinin ilk günden bunu söyleyerek önerilerde bulunduklarını Maliye Bakanlığının bu parayı nasıl vereceğini merak ettiğini dile getirdi.

Manavoğlu, Başbakan’ın sadece yeniden parti başkanı olmak için çalıştığını ve sürekli gündemi değişip dikkat dağıtmak için çalıştığını belirterek, hükümetin icraatlarına bakıldığında gailesinin toplum değil koltuk olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.

Hükümetin böyle bir kriz döneminde vatandaş için hiçbir şey yapmadığını sadece aralıksız zam yaptığını ifade eden Manavoğlu, Bakanlar Kurulu’nun sadece atama kararı almak için toplandığını söyledi.

“Taşı taş üstüne koymadınız ama elinizi taşın altına koydunuz. Aha taş” diyen Manavoğlu, yanında getirdiği taşı kürsünün üstüne koydu.

ATAKAN

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan da “Vaka-i Vakvakiye ve Mevcut Azınlık Ahvali” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Atakan, tarihten dersler çıkarmanın çok değerli olduğunu söyleyerek, geçmişte Vaka-i Vakvakiye döneminde yaşananları özetledi.

Gelirlerin sürekli düştüğünü, bütçenin yüzde 25’ini kapsayan TC’den gelmesi öngörülen rakamlarla ilgili kimsenin kesin bir bilgi veremediğini hatırlatan Atakan, ülkede yaşamayı mümkün kılacak tek bir adım atılmadığını söyledi.

Atakan, hükümetin istihdam icraatlarıyla ilgili detaylı bilgi vererek, “Kurultay yaklaşırken partinin zeminin sağlamlaştırılması en önemlisi” dedi.

Ülkenin umut verici adımlara en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda sadece zam yaptığını dile getiren Atakan, hiçbir sektör için planlama yapılmadığını ifade ederek, eğitim, sağlık ve turizm konusunda hiç sorun yokmuş gibi davranılmasını eleştirdi.

Atakan, ülke yönetimin siyasi kontrolden çıktığını, neredeyse idarenin devredildiğini söyleyerek, 6 ayda ülkeye yıkım harici bir şey sağlanmadığını belirtti.

Hükümetin, yaptığı göstermelik işlerle çok çalışırmış yanılsaması yaratarak halkla dalga geçtiğini ileri süren Atakan, Meclisin tatile girmesiyle Başbakan’ın hangi milletvekili benden ne isteyecek, nisap sağlanacak mı gibi dertlerinden kurtulacağı için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Atakan, “Gözleri var görmezler kulakları var duymazlar gafletleri de bundandır” diyerek konuşmasını bitirdi.