Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar tamamlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hasta refakatçilerine yönelik uygulamanın yasal olmadığını, devamının mümkün kılınmadığını belirtti..Pilli, yasal zemini olmamasından dolayı konunun çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini kaydetti.Hastaların mağdur olduğunu, hastanelerde çeşitli sorunlar yaşandığını ifade eden Pilli, hasta refakatçilerinin alacaklarının kaldığını dile geldi. Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli 20 refakatçiden yalnızca 2’sinin kaldığını söyledi. “Düşünce doğru. Benim daha da güzel düşüncelerim var ama yasal mevzuata uymadan olmaz” diyen Pilli, alt yapı ve yasal mevzuatın yapılması gerektiğine işaret etti.“Herkes konuşur ama yapmak başkadır” diyen Pilli hasta bakımı konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.



CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Polisin Asli Görevleri” hakkında güncel konuşma yaptı. Polis Genel Müdürlüğü’nün kamuoyu gündeminde yer aldığını kaydeden Şahiner, polis örgütünün insan hakları temelinde yasa ve tüzüklerinin revize edilmesi gerektiğini ifade ederek, moral çöküntüsü olduğunu söyledi.Şahiner, siyasi kurumların da bu konudaki söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Şahiner, poliste son yıllarda farklı birimlerin de açıldığını ancak personel eksikliği yaşandığını kaydetti.Polis bünyesinde yasama olarak bazı eksiklikler olduğuna değinen Şahiner, bu konudaki yasal düzenlemeye bakılması gerektiğini söyledi.Şahiner, poliste 700’ün üzerinde personel açığı bulunduğunu, araç ve teçhizat yönünde de ciddi eksiklerinin bulunduğunu belirtti.



Daha sonra CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe plaj ve denizlerin güncel sorunları konusunu ele aldı. Sosyal medyada yer alan balon balıklarının insanlara saldırması gibi haberlere işaret eden Özdenefe, Tarım Bakanlığı’nın halka ve balıkçılara bu konularda bilgi vermesi gerektiğini anlattı. Bu balıkların insanlara saldırıp saldıramayacağı konusunda herhangi bir veri olmadığını dile getiren Özdenefe, AB’nin balon balıklarını azaltmak için tüzükleri bulunduğuna işaret etti.Özdenefe bu konunun ivedilikle ele alınmasını istedi.Aslanbalıkları konusunda da yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Özdenefe, zehirli deniz kestaneleriyle ilgili de gereken önlemlerin alınmasını istedi..Öte yandan köpekbalıklarının aslanbalıkları, balon balıkları gibi zehirli balıklarla beslendiğine işaret eden Özdenefe, köpekbalıklarının korunmasıyla ilgili adımlar atılması gerektiğini anlattı.Orfozların Akdeniz’de yok olma tehlikesi altında olduğunu söyleyen Özdenefe, bu konuda da gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Özdenefe, bu dönemde orfoz balıklarının yakalanması, avlanmasının yasak olduğunu belirtti.Özellikle Girne bölgesindeki denizlerin durumunu soran Özdenefe, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim tarafından geçtiğimiz yıl numune alınarak, test edildiğini, bilgilerin ne zaman yayınlanacağını belirtti.Özdenefe, denizlerdeki kirlilik ile ilgili bakanlık sayfasında herhangi bir veriye rastlamadığını sözlerine ekledi.

Anayasanın 38. maddesi kapsamında, 100 metrelik kıyı şeridine girmenin kimse tarafından engellenemeyeceğini kaydeden Özdenefe, girişlerde ücret talep edilemeyeceğini belirtti.

Özdenefe, “ Bazı tesisler vardır yatırımlar yapılıyor. Ama bu hizmetlerden yararlanmayı tercih etmeyen bireylerin engellenme ile karşılaşmadan girebilir” dedi.



Sağlık Bakanı Ali Pilli tekrar söz alarak, önceliklerinden bir tanesinin insan sağlığı olduğunu ve insan sağlığı denetimlerinin artacağını kaydetti.Denize herkesin girdiğini dile getiren Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın denetimleri yaptığını daha bir hafta önce deniz ve havuzların denetlenmesi talimatını verdiğini söyledi.Alınan numunelerin sonuçlarını paylaşacağını da dile getiren Pilli, gıda denetimlerinin de kendisi için büyük önem taşıdığını kaydetti.İçme suyu denetimlerinin de yapılarak sonuçlarının açıklanacağını dile getiren Pilli, kapalı yerlerde sigara içilmemesi gerektiğini ve bu konuda da denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.Göletlerde oluşan sivrisinek konusunda da belediyeler ile işbirliği yaparak tüm uyarıları dikkate aldığını ve öncelikli konuları olacağını dile getiren Pilli, önceliklerinde Sağlık Merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu da belirtti..Acildeki sorunların çözülmesi halinde büyük oranda sağlık konularının çözülebileceğini dile getiren Pilli, kamu hastanelerinde Acil servislerin kalitesinin artırılacağını kaydetti..Hedeflerinin ülkeye yaraşır bir sağlık hizmeti vermek olduğunu söyleyen Pilli, hükümet olarak bunu yapabileceklerini kaydetti.HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, batı bölgesinde yaşayan kişilerin sorunlarından bahsetmek istediğini ve kendilerine düşen görevin de kamu, kurum ve dairelerin daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak olduğunu belirtti..Büyükoğlu, yaklaşık 20 aydır tamamlanmış itfaiye binası olduğunu ve bu binanın daha iyi hizmet vermesi için gerekli çalışmaların tamamlanmasını istedi..Polis okulunun da tamamlandığını ve hayata geçirilmesi için çok az bir çaba harcanması gerektiğini dile getiren Büyükoğlu, bölgedeki gamini ocaklarının da yılsonu tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti..Güzelyurt hastanesi konusundaki kararlılığın devam etmesini de isteyen Büyükoğlu, narenciye sektöründeki sıkıntılara da değindi..Büyükoğlu, Lefke’nin tam bir ilçe olarak hizmet verebilmesi için eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti..Büyükoğlu, Lefke Merkez, Bağlıköy ve Gemikonağında imar planlarının yapılabilmesi gerektiğini belirtti.Sağlık Bakanı Ali Pilli, tekrar söz alarak, Güzelyurt hastanesi konusuna cevap vermek istediğini söyleyerek, Güzelyurt hastanesi konusunun rüyalarına girdiğini ve mutlaka bitirilmesi gerektiğini söyledi.Bakan olduğu ilk günden itibaren Güzelyurt hastanesi konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Pilli, hastanenin yapısal sorunları olduğunu ve bu sorunların giderilmesi için çaba harcadığını kaydetti.Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesinin Lefkoşa Hastanesinin rahatlamasına neden olacağını söyledi..İtfaiye ve yol çalışmalarının bitimi konusunda çalışmaların olduğunu dile getiren Pilli, imar planı konusunda da en kısa sürede ilgili bakanlığın açıklama yapacağını kaydetti..Genel Kurul konuşmaların tamamlanmasının ardından sözlü ve yazılı sorulara geçildi..Daha sonra Genel Kurul çalışmaları tamamlandı; bir sonraki birleşim 24 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.