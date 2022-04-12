Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor

KÜRŞAT: “ÜLKEDEKİ DURUMUN SEBEBİ, SAVAŞ, DÜNYADAKİ EKONOMİK KRİZ VEYA PANDEMİ DEĞİL, HÜKÜMETİN KAFA KARIŞIKLIĞIDIR…”

TALAT: “BU TOPLUMDA UYANIŞ BAŞLADI, İNSANLARIN UMUTLARI YENİDEN YEŞERİYOR…”

ÇAVUŞOĞLU: “BU ÜLKE HEPİMİZİN, ZORLULUKLARI BİRLİKTE AŞMALIYIZ… EN İYİSİ BİZİZ, EN ARSIZI KARŞI TARAFTIR DEMEK DOĞRU DEĞİL. BU BİZİ HİÇBİR YERE GÖTÜRMEZ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmaları sürüyor.

KÜRŞAT

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, zamları, “insafsız” diye nitelendirerek, hükümetin kararlarının tutarsız olduğunu, Başbakan ile Maliye Bakanı arasındaki sorun nedeniyle alkol ve elektrik fiyatlarında hala belirsizlik yaşandığını söyledi.

Fide Kürşat, “Ülkedeki durumun sebebi, savaş, dünyadaki ekonomik kriz veya pandemi değil, hükümetin kafa karışıklığıdır…” dedi.

“Devletin kasası tıngır mıngır” şeklinde konuşan Fide Kürşat, halkı rahatlatmaya, enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir adım atılmadığı savundu.

Kürşat, ek bütçenin bir an önce hazırlanması gerektiğini ancak hükümetin bunu yapmak yerine gündeme belediyeler reformunu getirdiğini ifade ederek, “Halkın derdi geçimdir. İnsanlar bize ekonomiyi soruyor, yerel yönetimleri değil... Siz sokağa çıkıyor musunuz?” diye sordu.

İnsanların temel tüketim maddelerine dahi ulaşamadığını belirten Kürşat, “Şartlar ağır ve zor. Bunların temelinde Kıbrıs sorunu da var… Gençler geleceğini bu topraklarda görmüyor. Asgari ücretle hayat kurmak hayal… ” ifadelerine yer verdi.

Üreticilerin girdi maliyetleri nedeniyle zorda olduğunu belirten Kürşat, tarım ve hayvancılık sektörüne verilecek desteğin bu noktada çok önemli olduğunu söyledi.

Kürşat, Toprak Ürünleri Kurumu’nda arpa bulunamadığını söyleyerek, “Türkiye’den bin 300 ton arpa geldi, hayvancılara arpa yok deniyor… Arpa nerede…?” diye sordu.

TALAT

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat da hükümete mensup milletvekilleriyle aynı dili konuşamadıklarını, diyalog kuramadıklarını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hükümetin, “Anayasa’nın delinmesi usulle ilgili bir meseledir” dediğini söyleyen Talat, “Buradaki tartışma usulle ilgili değil. Biz muhalefet ederken, sizin sınırsız şekilde iktidar yetkilerini kullanmanıza karşı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

14 geçici işçinin Başbakanlığın arka kapısında işe alındığını savunan Talat, Başbakanlık önündeki gençlerin direnmeye devam ettiğini ifade etti.

Hükümetle neden uzlaşamayacaklarını anlatan Talat, “Bu toplumda uyanış başladı, insanların umutları yeniden yeşeriyor. Mücadele büyüyecek, ülkenin keyfi anlayışla yönetilmesine, halk da muhalefet milletvekilleri de izin vermeyecek…. Mücadelenin sokakta ve Meclis’te iş birliği içinde sürdürülmesinin topluma neler kazanabileceğinin umudunu yaşadım” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ongun Talat’ın konuşmasına cevap verdi.

“Bu ülke hepimizin, zorlulukları birlikte aşmalıyız” diyen Çavuşoğlu, “En iyisi biziz, en arsızı karşı taraftır” demek doğru değil. Bu bizi hiçbir yere götürmez” şeklinde konuştu.

Bakış açılarının kucaklayıcı olmasının önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Hepimiz KKTC’nin siyasetçileridir…”şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, sendikal hakların çoğunun UBP hükümetleri döneminde verildiğini de söyleyerek, CTP’ye atfen “Sizleri de gördük” dedi.