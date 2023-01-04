Meclis Genel Kurulu’nda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 milyar 142 milyon 368 bin 200 TL’lik bütçesi görüşülüyor.

-Besim

CTP milletvekili Filiz Besim, Eğitim Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’ndan sonra ikinci en büyük bütçeye sahip bakanlık olduğunu ancak bütçedeki giderlerin çoğunun personelle ve müşavirlerle ilgili olduğunu savundu.

Ülkenin nüfus politikasının bir an önce ele alınması gerektiğini kaydeden Besim, “Ülke bambaşka bir yere gidiyor. Her sınıfta Türkçe bilmeyen 4-5 öğrenci var. Bu sorunu bile çözemiyor, plan yapamıyoruz….” dedi.

Besim, okullardaki öğretmen eksikliğinin geçici öğretmenlerle giderildiğini, boşlukların torpille doldurulduğunu savundu.

Yükseköğrenimle ilgili de konuşan, hükümet ve devlet bacağında yükseköğrenim kurumlarını kimin yönettiğiyle ilgili ciddi kafa karışıklığı yaşadığını belirten Besim, YÖDAK’la ilgili sorunları kimin çözeceğini sordu, “Bu alandaki denetim, planlama ve takipte ciddi sorunlar var” dedi.

Besim, yükseköğrenimde kaliteli ve diplomalı işsizler yaratıldığını da kaydederek, insanların iş bulabileceği başka yerlere gittiğini, bunun için de plan ve programlamaya gerek olduğunu vurguladı.

Ülkede 40 bin yükseköğrenim öğrencisinin sınıfa girmediğini, pasif durumda olduğunu belirten Besim, “Bu durum birçok sorunun temeli olarak karşımızda duruyor” dedi.

Besim, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na , “Yükseköğrenim kurumlarının geleceği nasıl devam edecek? Siz bu durumdan memnun musunuz? Bunu düzeltmek adına ne gibi programlarınız var?” sorusunu yöneltti.

-Çolakoğlu

CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, Eğitim Bakanlığının bütçesinin rakamsal olarak tatminkar göründüğünü ancak yapılması gerekenler açısından yetersiz olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, “Okulların nerdeyse tamamı tadilata, bakıma ve teknolojik olarak desteklenmeye muhtaç” şeklinde konuştu.

İlkokuldan başlayarak tüm okullarda rehberlik öğretmeni ihtiyacının giderilmesi gerektiğini de belirten Şifa Çolakoğlu, denetmen eksikliğinden de söz etti.

KKTC’nin laik bir ülke olduğunu, eğitimin de bu yönde verildiğini vurgulayan Çolakoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin denetiminden sorumlu olduğunu vurguladı.

Şifa Çolakoğlu, “Eğitimi düzeltmedikçe düzeltebileceğimiz şeyler sınırlı kalır. Eğitime önem vermeliyiz. Nüfus sayımının da bir an önce yapılması önemli” dedi.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, devlet okullarında ciddi alt yapı eksiklikleri olduğunu ancak Eğitim Bakanlığı bütçesinin giderleri karşıladığını söyledi.

Ülkede ara eleman ve zanaatkar eksikliği de yaşandığını belirten Jale Refik Rogers, gençlerin yüzde 75’inin üniversiteye gitmeyi tercih ettiğini, bu nedenle de işsizlik yaşandığını kaydetti.

Çıraklık için ayrılan bütçenin komitedeki tartışmalar sonrasında 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydeden Jale Refik Rogers, özel eğitimle ilgili de konuştu.

Jale Refik Rogers, Özel Eğitim Yasası’nın geçtiğini ancak yasanın gereğinin yapılması için bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, özel eğitimde ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyledi.

Jale Refik Rogers, özel eğitimin devlette 4 yaştan itibaren başladığını, erken tanı ve desteğin önemli olduğunu belirterek, bu konunun ele alınmasını istedi, “Her 100 çocuktan birine otizm tanısı konuyor. Bu küçümsenemeyecek bir rakam” dedi.

Psikolojik desteğe erken yaşlardan ihtiyaç olduğunu ifade eden Jale Refik Rogers, rehber öğretmenlerin ilkokulda görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.