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Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler bugün başlıyor
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Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler bugün başlıyor

Alınan kararla kısaltılan Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri, komitede olduğu gibi 3 gün sürecek.

22 Kasım 2021 Pazartesi 07:20
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler bugün başlıyor

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak genel kurulda, komitede 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Hasan Taçoy okuyacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un sunuş konuşması ile başlanacak.

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Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel Kurul’da bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi, Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

Toplantının gündeminde ayrıca Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da var.

TAK muhabirinin Meclis’ten aldığı bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oy birliğiyle geçen ve 23 Ocak 2022’de erken seçim yapılmasını öngören “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba akşamı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu2022 Bütçe Yasa Tasarısı
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