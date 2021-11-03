Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap yetersizliği nedeniyle yarına ertelenen toplantısı saat 10.00’da yapılacak.
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap yetersizliği nedeniyle yarına ertelenen toplantısı saat 10.00’da yapılacak.
03 Kasım 2021 Çarşamba 18:15
Meclis gündeminde, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin raporu bulunuyor.
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