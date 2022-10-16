banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
Kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından yakalandı
Kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi...
Kış yağışlı ve sert geçecek
Kış yağışlı ve sert geçecek
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
banner405
Flaş Haber
Lefkoşa'da olaylı gece!
Kapat

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

16 Ekim 2022 Pazar 11:30
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak. Genel Kurulun gündeminde komitelerden gelen 7 yasa tasarısının yanısıra, görüşmesi son toplantıda tamamlanan Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi var.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak birleşiminde, Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, KKTC Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı da gündem bulunuyor.

banner360
Son Güncelleme: 16.10.2022 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
Kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından yakalandı
Kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından yakalandı
Kış yağışlı ve sert geçecek
Kış yağışlı ve sert geçecek
Bahar Denizoğlu'na yine başarı ödülü veriliyor
Bahar Denizoğlu'na yine başarı ödülü veriliyor
KTOEÖS Pazartesiden İtibaren Eylem Ve Grev Kararı Aldı
KTOEÖS Pazartesiden İtibaren Eylem Ve Grev Kararı Aldı
Töre: “Bartın'da Madendeki Patlama Nedeniyle KKTC'de Matem Havası Oluştu“
Töre: “Bartın'da Madendeki Patlama Nedeniyle KKTC'de Matem Havası Oluştu“
Çiftçiler ekim zamanı yapılan akaryakıt zammına tepkili
Çiftçiler ekim zamanı yapılan akaryakıt zammına tepkili
Kalkanlı'daki kavga kanlı bitti
Kalkanlı'daki kavga kanlı bitti
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
İyi insan iyi yönetici olur mu?
İyi insan iyi yönetici olur mu?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim