Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.
Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak yarınki birleşiminin gündeminde, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu var.
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