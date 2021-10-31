Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Genel Kurul geçtiğimiz hafta Meclis Başkan Vekili Armağan Candan başkanlığında iki denemede de nisap sağlanamadığı için toplanamadı..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, bir sonraki oturum yarın yapılacak..

Cumhuriyet Meclisi, iki haftanın ardından yasama gündemiyle geçen Pazartesi günü toplanmış, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni oy birliğiyle, muhaceret affını öngören Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da oy çokluğuyla kabul etmişti.