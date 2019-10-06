Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclisi Genel Kurulu gündeminde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarınki toplantısında Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 27 Haziran, 2 Ağustos, 4 Eylül Tarihlerinde Yapmış Olduğu Toplantılarda Almış Olduğu Kararları Gösteren Cetveller ile komitenin; Umur Yılmaz, Ali Manyera, Merter Refikoğlu, Mustafa Mercan, Ayşe Baltacı ve Medeni Tuğay'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporlarına ilişkin raporlarına da yer verilecek.